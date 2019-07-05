05.07.2019 22:09
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"Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

Cezayir'in pek çok kentinde binlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve ulusal birliğe bağlı kalınması talebiyle gösteri düzenledi.

Cezayir'in pek çok kentinde binlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve ulusal birliğe bağlı kalınması talebiyle gösteri düzenledi.
Buteflika'yı nisan ayında istifaya sürükleyen kitlesel halk protestoları, 20'nci haftasında da devam etti. Cezayir'in Fransa sömürgesinden kurtulmasının 57. yıl dönümüyle aynı güne denk gelen bugünkü gösterilerde, protestoların sembolü haline gelen Merkez Postane Meydanı'nda toplanan göstericiler eski rejimin temsilcilerinin görevi bırakması ve bağımsızlık savaşının hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönünde sloganlar attı. Buteflika rejimi temsilcileri protesto edildi
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel

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