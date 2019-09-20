"Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Başkent Cezayir
'deki Merkez Postane Binası önünde toplanan göstericilerSlogan atılması, pankartlar taşınmasıProtestodan genel ve detay görüntülerCezayir'in birçok kentinde eski Cumhurbaşkanı
Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle gösteri düzenlendi.
Buteflika'yı nisanda istifaya götüren kitlesel halk protestoları, binlerce kişinin katılımıyla 31'uncu haftasında da başkent Cezayir olmak üzere Vahran,Tizi Vuzo, ve Konstantin gibi kentlerde devam etti.
Eski rejim temsilcileriyle hiçbir şekilde diyalog istemediklerini ifade eden eylemciler, "çetelerle seçime hayır", "durmayacağız" ve "köklü bir rejim değişikliği istiyoruz" şeklinde slogan attı.