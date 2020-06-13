BUTİK AÇMA HAYALİYLE İŞİNDEN AYRILAN GENÇ KADIN KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN PAZARCI OLDU

Uzun süre giyim mağazasında çalıştıktan sonra kendi butiğini açmak için işinden ayrılan Zeynep Tilki, koronavirüs salgını nedeniyle elinde kalan ürünleri satmak için pazarcı oldu.

13.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:08
Uzun süre giyim mağazasında çalıştıktan sonra kendi butiğini açmak için işinden ayrılan Zeynep Tilki, koronavirüs salgını nedeniyle elinde kalan ürünleri satmak için pazarcı oldu.
Uzun süredir bir giyim mağazasında çalışan 24 yaşındaki Zeynep Tilki, kendi butiğini açmak istediği için birkaç ay önce işinden ayrıldı. Satacağı ürünler ve dükkan masrafları için kredi çekip tüm hazırlıklarını tamamlayan Tilki'nin hayalini gerçekleştirmesine koronavirüs salgını engel oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle butiğini açamayan ve ürünlerini satamayan Tilki, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı. Zor günler geçiren Tilki, elinde kalan ürünleri pazarlarda satmaya karar verdi. Ailesinin ve çevresinin olumsuz düşüncelerine rağmen pazara gitmeye başlayan Tilki, pazarda çalışmayı çok sevdiğini söyledi.
'PAZARCILIĞI ÇOK SEVMEYE BAŞLADIM
Yaşadığı zorlu süreci ve pazarcı olmaya nasıl karar verdiğini anlatan Tilki, Türkiye'de ilk vaka açıklandı. Bu tamamen benim iş kurma zamanımla denk geldiği için hiçbir şey yapamadım. Ürünlerimle kalakaldım. Hiçbir çarem kalmamıştı. Daha önce hiç pazarcılık yapmadım. Normalde semt pazarına bile giden bir insan değilim. Aslında çok uzak olduğum bir alan. 'Bu ürünleri bir şekilde eritmem lazım, insanlara bir şeyleri başarabildiğimi göstermem lazım' dedim. Aklıma pazarlar geldi. Topladım bütün ürünlerimi geldim, gittim. Pazarcılığı çok sevmeye başladım ve tamamen kendi mesleğim gibi kabul görüyorum, çünkü şu anda çok severek yapıyorum dedi.
'UZUN YILLAR BU MESLEKTE İLERLEMEYİ İSTİYORUM
Haftanın her günü pazara gittiğini belirten Tilki, pazarın kendisine tecrübe kattığını söyledi. Diğer pazarcılardan çok destek gördüğünü ifade eden Tilki, şöyle konuştu;
'Bence pazar ortamı çok güzel. Dayanışmanın, emeğin, alın terinin görüldüğü yerler. Dolayısıyla çok çeşitli insanlar tanıyorsunuz, halkla iç içesiniz. Sürekli yardımlaşmayı görüyorsunuz. Küçük yaşlarda bana inanılmaz bir tecrübe kattı. Çok sevdim, uzun yıllar bu meslekte ilerlemeyi istiyorum. İşlerimiz çok güzel, müşterilerimiz artık oturdu. Aynı yerlere gidiyoruz, aynı müşterilerimiz geliyor
'PAZAR YERLERİNDE BİR ÖNYARGI VAR
Butik açma hayalini de gerçekleştirmeyi planlayan Tilki, pazar yerleri hakkında oluşan önyargının asılsız olduğunu söyledi. Pazarda çok sayıda kadının yer aldığını ifade eden Tilki, 'Mağaza açma hayalim devam ediyor, çünkü bu hayal ile yola çıktım. Dolayısıyla o mağazayı kendi ellerimle emek emek kurmak istiyorum. Yine pazarcılık yapmaya devam ederim ama o butiği kurmayı çok istiyorum. Pazar yerlerinde bir önyargı var. Benim çevrem, ailem pazarcılığın inanılmaz zor olduğunu ve asla bana göre olmadığını defalarca söyledi. Ben bunun tamamen tabularla alakalı olduğunu düşünüyorum. Geldiğimiz günden şimdiye kadar pazar esnafının çok fazla desteğini gördüm. Bir sürü pazarcı kadın var zaten dedi. BUTİK AÇMA HAYALİYLE İŞİNDEN AYRILAN GENÇ KADIN KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN PAZARCI OLDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Çorum’da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı Haber
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı Haber
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Haberler››Güncel››BUTİK AÇMA HAYALİYLE İŞİNDEN AYRILAN GENÇ KADIN KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN PAZARCI OLDU - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:07: Son dakika haberleri! Aksaray'da dolu yağışı tarım arazilerini etkiledi - Haber 17:06: Maske denetiminde hırsızlık zanlısı yakalandı - Haber 17:06: Malatya'da yük trenleri çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (4) - Haber 17:06: TOKAT Serinlemek için girdiği Kelkit Çayı'nda boğuldu - Haber 17:05: Son dakika haberleri: Babalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, oyundan dönen çocukları buldu(2) - Haber 16:40: Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi - Haber 16:31: İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar - Haber 15:35: Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi - Magazin