17 Kasım 2018 Cumartesi 11:16



17 Kasım 2018 Cumartesi 11:16

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, bütün aday adaylarına eşit mesafede olduklarını belirterek, "Genel Merkezimizin tespit edeceği adaylarla birlikte çalışarak, Allah'ın izniyle seçimlerden başarıyla çıkacağız." dedi.Akdağ, yaptığı yazılı açıklamada, 16 yılı aşkın bir süredir ülkeye önemli hizmetler veren AK Parti iktidarlarının milletin gönlünde taht kurduğunu ve girdiği her seçimden başarıyla çıktığını dile getirdi.Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine de yoğun biçimde hazırlandıklarını aktaran Akdağ, şunları kaydetti:"AK Parti kadrolarımız, il, ilçe teşkilatlarımız, ana kademe ve gençlik kollarımız, kadın kolları başkanlıklarımız uyum içerisinde çalışıyor. Erzurum'da AK Parti'mize aday adaylığı müracaatlarında büyük yoğunluk yaşandığını memnuniyetle tespit ediyoruz. Bu partimize olan teveccühü gösteriyor. Bütün aday adaylarına eşit mesafedeyiz. Genel Merkezimizin tespit edeceği adaylarla birlikte çalışarak, Allah'ın izniyle seçimlerden başarıyla çıkacağız.Partimizi tercih eden bütün aday adaylarına başarılar diliyor, yapılacak seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."