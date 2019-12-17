8 kişilik aile, alev topuna dönen evlerini gözyaşına boğularak izledi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Sakalar köyünde Mustafa Hindioğlu'na ait 2 katlı beton evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Çaresizlik içinde evin yanışını izleyen bütün aile gözyaşlarına boğuldu.

SON ANDA KURTULDULAR

Evde bulunan bir tüpün patlamasıyla alev topuna dönen evde yangını farkeden ve son anda evden çıkan Hindioğlu ailesine köylüler yardım etti. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 2 katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kış günü evsiz kalan Hindioğlu ailesinin 8 ferdi, evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi. Ev sahiplerinden bazıları fenalaşınca olay yerine ambulans çağrıldı.