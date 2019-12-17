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8 kişilik aile, alev topuna dönen evlerini gözyaşına boğularak izledi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 2 katlı binada tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Korkunç olay sonrası ev kullanılamaz hale gelirken kış günü evsiz kalan 8 kişilik aile ferdi, yangını gözyaşları içinde izledi.

17.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:03

Kastamonu'nun ilçesine bağlı Sakalar köyünde Mustafa Hindioğlu'na ait 2 katlı beton evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Çaresizlik içinde evin yanışını izleyen bütün aile gözyaşlarına boğuldu.

SON ANDA KURTULDULAR

Evde bulunan bir tüpün patlamasıyla alev topuna dönen evde yangını farkeden ve son anda evden çıkan Hindioğlu ailesine köylüler yardım etti. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 2 katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kış günü evsiz kalan Hindioğlu ailesinin 8 ferdi, evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi. Ev sahiplerinden bazıları fenalaşınca olay yerine ambulans çağrıldı.

8 kişilik aile, alev topuna dönen evlerini gözyaşına boğularak izledi

İnebolu, Sabah, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


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