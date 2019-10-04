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"Bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean takip ediyor"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istirahat ettiğini ancak bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean takip ettiğini bildirdi.

04.10.2019 16:08
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istirahat ettiğini ancak bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean takip ettiğini bildirdi.
MHP Grup Başkanvekili Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile milletvekilleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Yörtürk Huzurevi'ni ziyaret etti.
Ziyaretin ardından AA'ya Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akçay, MHP liderinin özel kaleminin gerektiğinde açıklama yaptığını belirtti.
Akçay, Bahçeli'nin sağlığının yerinde olduğunu ifade etti.
Bu konunun devamlı gündeme getirilmesine tepki gösteren Akçay, "İstirahat halinde. Bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean takip ediyor. Yani Meclisin açılışından komisyon çalışmalarına kadar sürekli irtibat halindeyiz, görüşüyoruz, bilgi sunuyoruz. Bize talimatlar veriyor. Bunun dışında bir şey söylemeye gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Bahçeli, Erkan Akçay, Akçay, MHP, Politika

Kaynak: AA

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