Bütün güvenlik güçlerimiz bayram boyunca sahada olacak

Vali Özdemir Çakacak, ilçe kaymakamları ile yaptığı ve birçok konunun ele alındığı toplantıda; Kurban Bayramı tedbirleri hakkında da konuşarak "Vatandaşlarımızın bayramı bayram tadında geçirmeleri için tüm güvenlik güçlerimiz bayram boyunca mesai mefhumu gözetmeksizin sahada olacaklardır" dedi.



Vali Özdemir Çakacak, Kaymakamlarla yaptığı toplantıda ilçelere yapılan hizmetleri değerlendirdi. Valilik Makam Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, ilçeler ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde her hangi bir aksaklığın meydana gelmemesi için tüm iş ve işlemlerin bizzat kaymakamlar tarafından takip edilmesini, uyuşturucu ile mücadeleye önem verilmesini, metruk binaların tespit edilerek yıkım işlemlerinin takip edilmesini, Vakıf yardımlarının adaletli bir şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza devletimizin uzanan eli olmaya devam edilmesini isteyen Vali Çakacak, ilçelerin genel asayiş konuları, ilçelerde gerçekleştirilen sosyal hizmet çalışmaları ve ilçe ekonomisine katkı sağlayacak yatırımlar, projeler ile Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbir ve denetimler hakkında kaymakamlardan bilgi aldı.



Özellikle, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle trafikte istenmeyen durumlarla karşılaşılmaması için İçişleri Bakanlığımız tarafından konunun üzerinde hassasiyetle durulduğunu ve maksimum düzeyde tedbirlerin alındığını belirten Vali Çakacak, "Vatandaşlarımızın bayramı bayram tadında geçirmeleri için tüm güvenlik güçlerimiz bayram boyunca mesai mefhumu gözetmeksizin sahada olacaklardır." dedi.



Toplantıda tüm vatandaşlarımızın en kaliteli hizmete en iyi şekilde ulaşmaya hakkı olduğunu kaydeden Vali Çakacak; "Bizler vatandaşlarımıza sunulacak hizmetlerin verimli olması ve organize edilmesi noktasında yetkili makamlar olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Bu bağlamda gerek il gerek ilçe düzeyinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile azimle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yine il ve ilçe düzeyinde gerçekleştirdiğimiz ve vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinleyip çözümler ürettiğimiz muhtarlar ve halk toplantılarında da belirttiğimiz gibi 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' düsturundan hareketle çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Toplantının sonunda kaymakamlara çalışmalarında başarılar dileyen Vali Çakacak, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA