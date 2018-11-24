Bütün İlçe Bir Oldu, Öğretmenler Günü İçin Filimde Rol Aldı…

Torbalı Belediyesi Öğretmenler Günü ' nde farklı bir etkinlik düzenledi. Belediye öğretmenler için kısa bir film çekti.İlçe kaymakamı, belediye başkanı başta olmak üzere ilçenin bütün protokolü filmdeyer aldı.

Öğretmenler için hazırlanan bu kısa filmde ilçe protokolü de rol aldı. Çekimler için okula gelen ilçe protokolü ilkokul sıralarında yerini aldı. İlçenin en köklü okulları arasında yer alan Kazımpaşa İlkokulu'nun tarihi binasında çekilen kısa film de Kazımpaşa Anaokulu'nun öğrencileri, Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Emniyet Müdürü Zeki Oğuz Kesen, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Balcı, Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun, Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şenol Topçu başta olmak üzere birçok daire müdürü hazırlanan kısa filmde rol aldı. Kısa film öğretmenler günü programında izletildi.

ÖĞRETMENLİK KUTSAL BİR GÖREV

Kendisi de eğitimci olan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Geleceğe şekil veren öğretmenlerin çok kutsal bir mesleği icra ettiğini dile getiren Başkan Görmez, "Milletlerin varlığını sürdürmesi, kalkınması için eğitimin en önemli unsuru olan öğretmenlerimizin çok büyük fedakârlıkla çalıştıklarını görmek, geleceğe yönelik umutlarımızı hep canlı tutacaktır. Öğretmenlerimiz milli ve manevi değerlerimizin teminatıdır. Taze dimağlara yol gösterici bir gönül eridir. Büyük bir özveriyle, sabırla, titizlikle çalışan öğretmenlerimiz, kültürümüzü yarınlarımız olan gençlere aktarmaktadır. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" diye konuştu.