Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bütün ilçe o sesi arıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dün akşam 22.30 sıralarında Doymadım şarkısını söyleyen bir genç bütün mahalleyi hayran bıraktı.

15.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:54
Bütün ilçe o sesi arıyor
Bursa 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dün akşam 22.30 sıralarında Doymadım şarkısını söyleyen bir genç bütün mahalleyi hayran bıraktı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler sayesinde bütün ilçe genç yeteneği arar hale geldi.

Mustafakemalpaşa'da SGK'nın arka taraflarındaki bir mahallede bir genç Doymadım adlı şarkı söylemeye başladı. Gencin kendisi görünmezken sesi duyup balkonlarına çıkan mahalleli telefonlarına davranıp gencin görüntüsü olmasa da sesini kaydetti. Şarkının sona ermesiyle birlikte herkes alkış tuttu. Vatandaşların çektiği cep telefonu görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılırken kimliği belirsiz gencin sesi ilçede en çok konuşulan konu oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD’li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe’de Obradovic dönemi sona ermek üzere Haberler
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe'de Obradovic dönemi sona ermek üzere
Melek Baykal’ın 87 yaşındaki annesi spor yaptı, görenler şaştı kaldı Haberler
Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesi spor yaptı, görenler şaştı kaldı
Eczacılardan tıkanan maske sistemi için ’Satış yasağı kalksın’ talebi Haberler
Eczacılardan tıkanan maske sistemi için 'Satış yasağı kalksın' talebi
Haberler ›› Güncel ››Bütün ilçe o sesi arıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:36: Çakıcı'nın da bulunduğu Sincan Cezaevinde tahliyeler başladı - Haber 14:36: Din görevlileri hizmetin her alanında vatandaşın yanında - Haber 14:36: Amatör balıkçılık belgesi düzenlenmesi geçici süreyle durduruldu - Haber 14:36: Fransa Bisiklet Turu Kovid-19 nedeniyle ertelendi - Haber 14:35: Denizli'de mahkumlar tahliye edilmeye başladı - Haber 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı - Haber 12:30: Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu - Haberler