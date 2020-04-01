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Bütün ilçeyi traktörleriyle dezenfekte ettiler

Bütün ilçeyi traktörleriyle dezenfekte ettiler Bursa'da bir araya gelen köylüler, traktörleriyle Gürsu ilçe merkezini dezenfekte etti.

01.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:53
Bütün ilçeyi traktörleriyle dezenfekte ettiler
BURSA - Bursa 'da bir araya gelen köylüler, traktörleriyle Gürsu ilçe merkezini dezenfekte etti.
Gürsu ilçesinin köy muhtarları ve azaları, Gürsu Belediyesinin temin ettiği dezenfektan ilaçlarını traktörlerinin arkasına taktıkları ilaçlama tankerleriyle bütün ilçeye attı. "Köylü-millet el ele, korona ile mücadele" sloganıyla yola çıkan köylüler, belirlenen mahallelere ayrılarak traktörlerinin arkasındaki 1 ton ilacı sokak ve caddelere attı. Köylüler bütün ilçede dezenfekte edilmemiş alan bırakmadı. Köylülerin örnek davranışı ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı.
Gürsu ilçesinde yaşayan muhtarlar olarak böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden köy muhtarları, "Ülke olarak koronavirüsle topyekün mücadele ediyoruz. Biz de belediyemizle ortak bir çalışma yaparak bütün ilçeyi traktörlerimizle dezenfekte etmeye karar verdik. İlaçlamaya ilçemizde bulunan bütün köylerden muhtar ve azalarımız katıldı. Belediyemizin temin ettiği dezenfektan ilaçlarını traktörlerimiz ile bütün ilçeye attık" dedi.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Korona ile topyekün bir mücadele içerisindeyiz. İlçemizdeki bütün köy muhtarlarıyla birlikte bütün Gürsu'yu dezenfekte etme kararı aldık. Bize destek veren muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
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Bütün ilçeyi traktörleriyle dezenfekte ettiler

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Gürsu, Genel

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Bütün ilçeyi traktörleriyle dezenfekte ettiler
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