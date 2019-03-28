Bütün Kültürlerin Bir Arada Yaşadığı Dünya Hayal Ediyorum"

Grammy ödüllü Yeni Zelandalı Piyanist
Alan Broadbent'in konserine, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Alan Broadbent, Zorlu PSM'deki etkinlik öncesi AA muhabirine, Kağan Yıldız ve Ferit Odman'la trio konserler vereceğini belirterek, "Bu konserlerde caz müziğin standart şarkılarını çalacağız. Hissiyatımıza göre sahnede karar vereceğiz ama ünlü besteci Tadd Dameron şarkılarıyla başlayıp Louis Armstrong
eserleriyle devam edeceğiz." dedi.
Caz müziğini ve onun temposunu sörf tahtasıyla dalgalar üzerinde ilerlemek olarak tanımlayan sanatçı, "Caz müzisyenleri ritmin etrafında müzik yapar, onun üzerinde dolanır durur ve sörf tahtasıyla sahile geri döner. Benim kafamdaki hayal böyle." ifadelerini kullandı.
Ülkesindeki terör saldırısına da değinen Yeni Zelandalı sanatçı, şunları kaydetti:
"Çok büyük bir trajedi. Bu olay veya bu olayın faili hiçbir şekilde onaylanamaz. Politikayla ilgilenen birisi değilim ama benim dünya görüşümde bütün dinler sevgi ve anlayış üzerine kuruludur. Müzisyen olarak sevginin bütün dünyada yayılması için müzik yapıyorum. Bütün kültürlerin saygı ve anlayışla bir arada yaşadığı bir dünya hayal ediyorum."
Ünlü piyanist, 28, 29 ve 30 Mart'ta Zorlu PSM'de sahne alacak.
Louis Armstrong, Piyanist, Güncel
Kaynak: AA