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Bütün mahalle önce kavga ihbarı yaptı, sonra alkışladı

Tokat'ta Yeşilırmak Mahallesi sakinleri Polis Haftası sebebiyle organize olarak polislere sürpriz yaptı.

08.04.2020 12:59 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:59
Bütün mahalle önce kavga ihbarı yaptı, sonra alkışladı
Tokat 'ta Yeşilırmak Mahallesi sakinleri Polis Haftası sebebiyle organize olarak polislere sürpriz yaptı. Kavga ihbarı yapan mahalleliler, olay yerine gelen polisleri alkışlarla ve çikolatalı pasta ile karşıladı.

Tokat'ta kent merkezinde bulunan Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü 5'inci sokak sakinleri polis haftası dolayısıyla sahada görevli polislere sürpriz bir etkinlik yapmak istedi. Mahalleli 155'i arayarak sürpriz yaptıkları noktada büyük bir kavga olduğu ihbarını yaptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis araçlarının sokağa girmesiyle birlikte, mahalle sakinleri evlerinin balkonlarından ve apartmanlarının önlerinden polisleri alkışlamaya başladı. İhbarın bir sürpriz olduğunu anlayan polisler de kendilerine yapılan jeste alkışlarla karşılık verdi. Ekipler hemen sokakta bulunan vatandaşları sosyal mesafeye karşı uyarıp, 20 yaş altı çocukları ise evlerine gönderdi. Polisler, kendileri için kesilen pastayı da evlerine gönderilen ve yaşananları balkonlarından izleyen çocuklara ikram etti. Yapılan etkinlik sonrasında ekipler görevlerine döndü. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis Haftası, kavga, Tokat, 3. Sayfa
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