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Erzurum'da "Uzaylılar yazdı" denilen yazı, babasının gözüne girmeye çalışan gencin işi çıktı

Erzurum'da Tuzcu köyünde bir tarlada yer alan ve "Uzaylılar yazdı" denilen yazı, 27 yaşındaki gencin işi çıktı. Genç çiftçi, babasına iyi bir sürücü olduğunu kanıtlamak için bu yazıyı traktörle yazdığını söyledi.

22.11.2019 12:15 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:35

'da "Uzaylılar tarafından yazılmış" denen yazıyı, Sefa Laç isimli gencin, babasına kendisini ispatlamak için tarlayı traktörle sürerek yazdığı ortaya çıktı.

Erzurum'un merkez ilçesine bağlı Tuzcu köyündeki yaklaşık 20 dönümlük boş bir tarlanın neredeyse tamamına yazılan, İngilizce'de 'dava' anlamına gelen 'case' yazısının sırrı çözüldü. Görenlerin, "Uzaylılar tarafından yazılmış" dediği yazıyı, Sefa Laç'ın (27), babasına kendisini ispatlamak için tarlayı traktörle sürerek yazdığı ortaya çıktı.

Erzurum- Bingöl Karayolunun Tuzcu köyü mevkisinde, bir süre önce tarlaya yazılan 'case' yazısı merak konusu oldu. Çeşitli yorumlara neden olan yazıya birçok kişi de, "Uzaylıların işidir" diyerek nokta koydu.

BABASINA İYİ SÜRÜCÜ OLDUĞUNU İSPATLAMAK İÇİN YAZMIŞ

Sosyal medyada da günün konusu olan yazının Tuzcu köyünde geçimini babası ile birlikte çiftçilik yaparak sağlayan evli ve 2 çocuk babası Sefa Laç tarafından yazıldığı belirlendi. Babasına çok iyi bir traktör sürücüsü olduğunu ispatlamak için bu yazıyı yazdığını söyleyen Laç, "Yıllardır traktörle tarla sürerim. Tarlayı bir nakış gibi işlerim. Babama çok iyi bir traktör sürücüsü olduğumu ispatlamak için komşumuza ait Erzurum-Bingöl karayolunun hemen yanındaki boş bir tarlaya, kullandığım traktörün markasını arkasına pulluk takarak yazdım. Devasa yazı yoldan geçenlerin dikkatini çekmiş. Hatta çoğu bunun uzaylıların işi olduğuna inanmış. Bu uzaylıların değil, benim işim. Yazın tarlanın etrafı yeşerince daha çok belli oluyor. Yakında ay-yıldız işlemeli 'Türkiyem' yazacağım" diye konuştu.

"UZAYLILARIN YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜM"

Her sabah çalıştığı iş yerine giderken gördüğü yazıya bir anlam veremediğini söyleyen Ahmet Çol ise "İş yerine giderken tarlada büyük harflerle 'case' yazısı hep dikkatimi çekiyordu. Bunu yapabilecek kimse aklıma gelmeyince uzaylıların yazmış olabileceğini düşündüm" dedi.

Erzurum'da

Yakutiye, Erzurum, Yaşam, Güncel


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