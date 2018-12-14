Buü'de Okullarda Şiddet ve Zorbalığın Önlenmesi Dersi

Bursa Uludağ Üniversitesi
(BUÜ) Eğitim Fakültesi'nde, okullarda saldırganlık ve şiddet olaylarının yaşanmaması için müfredata "Okullarda Şiddet ve Zorbalığın Önlenmesi" adında bir ders konuldu.
BUÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rüçhan Uz'un önerisiyle açılan derste öğretmen adayları okullarda sorunların şiddete ve zorbalığa başvurmadan nasıl çözülebileceğini öğreniyor.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uz, okullarda şiddeti önlemede en önemli görevin öğretmenlere düştüğünü belirtti.
Bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla bir ders içeriği oluşturduğuna dikkati çeken Uz, şunları kaydetti:
"Bu sorun, bütünsel bir bakış açısıyla çözülmek zorundadır. Şiddet yok edilemez belki ama azaltılabilir. Bunun için öğretmen adayı öğrencilere okuldaki şiddet olaylarının azaltılmasında neyi, nasıl, kimlerle yapması gerektiğini öğretiyoruz. Öğretmenlerin, velilerin, yöneticilerin yapabileceklerinin yanı sıra öğrencilere yönelik uygulamalar da ders içeriğinde yer alıyor. Akran arabuluculuğu olarak nitelendirdiğimiz barışçıl çözüm yolu, öfke kontrolü, çatışma çözme ve sosyal beceri öğretimi de bunlar arasında yer alıyor."
14 Aralık 2018 Cuma 17:59