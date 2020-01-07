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BUÜ'den üniversite-sanayi iş birliğiyle rekor

TÜBİTAK tarafından sanayide çalışan doktoralı öğrenci sayısını arttırmak maksadıyla hayata geçirilen 2244 Sanayi Doktora Programı'na 100 doktora öğrencisi kontenjanı ile Bursa Uludağ Üniversitesi'nden (BUÜ) rekor başvuru geldi.

07.01.2020 13:27 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:32 BUÜ'den üniversite-sanayi iş birliğiyle rekor
TÜBİTAK tarafından sanayide çalışan doktoralı öğrenci sayısını arttırmak maksadıyla hayata geçirilen 2244 Sanayi Doktora Programı'na 100 doktora öğrencisi kontenjanı ile Uludağ Üniversitesi'nden (BUÜ) rekor başvuru geldi.

BUÜ'nün yürütücülüğünü üstlendiği TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'nda yapılan 26 farklı kurum ve sanayi kuruluşu ile 27 iş birliği protokolü imzalandı. 100 doktora öğrencisi firmaların bilimsel çalışmalarında görev alabilecek. TÜBİTAK'ın onay vermesi durumunda BUÜ'nün bugüne kadar sanayi kuruluşları ile gerçekleştirdiği işbirliği protokollerinde bir rekora imza atılmış olacak. Sanayi Doktora Programı'na çok önem verdiklerini söyleyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, göreve geldikleri ilk günden itibaren üniversite-sanayi iş birliğini canlandırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Geçmiş dönemde sürekli konuşulan fakat tam anlamıyla verimli olamayan iş birliklerinin kendi dönemlerinde yeniden gözden geçirildiğine işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Görev süremiz içerisinde 8 ayı geride bıraktık. Bu süre zarfında şehrimizdeki bütün iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelmeye ve taleplerini dinlemeye özen gösterdik. Bizden arzu edilen programları ve düzenlemeleri yöneticilerimizle paylaştık. Ders müfredatlarını bu istekler doğrultusunda güncelliyoruz. TÜBİTAK'ın başlatmış olduğu 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında ise üniversite ile iş birliği yapmak isteyen firmalarımızla protokoller imzaladık. Bugüne kadar tam 26 kurum ve firma ile 27 protokol yaptık. Sonucunda 100 doktora öğrencimize kontenjan oluşturduk. Üniversite tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. Bizlere destek veren ve işbirliği yaptığımız tüm kurum ve firma yöneticilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bursa sanayinin çok güçlü olduğunun altını çizen Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, ihracat ve üretim noktasında ülke ekonomisine en önemli katkıları sağlayan firmaların Bursa'da ikamet ettiğini dikkati çekti. - BURSA

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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