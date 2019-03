Buü'nün Bütçe Dışı Gelirleri 44 Milyon Liraya Ulaştı

Kaynak: AA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde yapılan proje ve bilimsel altyapı çalışmaları neticesinde üniversitenin merkezi bütçe dışı gelirlerinin 44 milyon liraya ulaştığı bildirildi.BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite bütçesinin her yıl katlanarak arttığını, yatırım bütçesi ve merkezi bütçe dışı gelirlerinin de aynı oranda yükseldiğini belirtti.Ulçay, 2016 yılında danışmanlık, proje ve araştırmalar dahil merkezi bütçe dışı gelirlerin yaklaşık 6 milyon milyon lira seviyesinde olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:"Bu rakam 4 yıl önceki üniversite merkezi bütçe dışı gelirlerinin sadece yüzde 1,50'sini oluşturuyordu. Yaptığımız çalışmalar ve projeler sayesinde biz bu rakamı 44 milyon liranın üzerine çıkarmayı başardık. Bu rakamın büyük bir kısmını Avrupa Birliği projelerinden alınan araştırma fonları oluşturuyor. Özel bütçeli ve genel bütçeli idarelerden alınan proje yardımları da önemli bir destek sağlıyor. Her yıl artan bütçe gelirleri ile bilimsel çalışmalar ve altyapı yatırımları için ciddi bir kaynak havuzu oluşturduk. Geldiğimiz noktada 2018 yılında üniversite merkezi bütçe dışı gelirlerimiz artık bütçe gelirlerinin yüzde 8'ine denk konuma çıktı. İnşallah yeni dönemde de aynı istek ve azimle çalışarak üniversitemizde yapılan bilimsel çalışmalara daha fazla kaynak sağlayacağız."Ulcay, Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde yürütülen projeler sayesinde patent ve faydalı model sayısını görev yaptıkları sürede ikiye katladıklarını aktardı.2015-2018 yıllarında Teknoloji Transfer Ofisi ve üniversitenin akademisyenlerinin ortak çalışmaları sayesinde patent, faydalı model ve tasarım sayılarını 192'ye yükselttiklerine değinen Ulcay, "Bu başvurular biz göreve geldiğimizde sadece 13 adetti. Bugün sadece sonuçlanan patent sayımız ise 57 oldu. Yürüttüğümüz projeler ile bu sayının çok daha yukarılara çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Yusuf Ulcay, sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık verdiklerini belirterek, "4 yıl içinde 500'den fazla sosyal sorumluluk projesi ve üniversite-sanayi iş birliği projesi içerisinde yer aldık. Sadece kentimizde faaliyet gösteren endüstri kuruluşları ile bilimsel altyapı noktasında 250 proje anlaşması gerçekleştirdik. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine de özel önem verdik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yaklaşık 300 sosyal sorumluluk projesinin bizzat uygulayıcısı ve yürütücüsü olduk." değerlendirmesini yaptı.Ayrıca açıklamada, "Üniversitemiz bünyesinde hizmetlerine devam eden Sürekli Eğitim Merkezi ve dil merkezlerimiz tarafından mezunların mesleki eğitimine ilişkin sertifika programları düzenledik. Sadece öğrencilerimizi değil, Türkiye'nin her yerinden eğitim almış gençlerimizi desertifikalandırmak için Sürekli Eğitim Merkezimiz ile çok sayıda eğitim programını hayata geçirdik. Göreve geldiğimizde Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde formasyon eğitimleri hariç, mesleki anlamda mezunların eğitimine yönelik herhangi bir projenin olmadığını tespit ettik. Yaptığımız çalışmalar sayesinde bugüne kadar toplam 24 bin 947 gencimize sertifika eğitimleri verdik. İnşallah yeni dönemde bu eğitimlerin daha da geliştirilmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.