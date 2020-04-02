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BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'dan kan bağışı çağrısı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı immun plazma tedavisi için bağışık olan kişilere kan bağışı çağrısında bulundu.

02.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:18
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'dan kan bağışı çağrısı
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı immun plazma tedavisi için bağışık olan kişilere kan bağışı çağrısında bulundu.
Kılavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BUÜ Tıp Fakültesi Hastanemiz bünyesindeki Dr. Raşit Durusoy Kan Merkezinin, Kovid-19 hastalığını geçiren kişilerden elde edilen plazma ile yeni hastaları tedavi etme izni çıktı. Daha önce bağışık olan kişilerin kan bankamıza gelerek bağışta bulunmaları hastalıkla mücadele adına önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Uludağ Üniversitesi, Saim Kılavuz, Bursa, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'dan kan bağışı çağrısı - Haberler
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