BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'dan kan bağışı çağrısı
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı immun plazma tedavisi için bağışık olan kişilere kan bağışı çağrısında bulundu.
02.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:18
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı immun plazma tedavisi için bağışık olan kişilere kan bağışı çağrısında bulundu.
Kılavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BUÜ Tıp Fakültesi Hastanemiz bünyesindeki Dr. Raşit Durusoy Kan Merkezinin, Kovid-19 hastalığını geçiren kişilerden elde edilen plazma ile yeni hastaları tedavi etme izni çıktı. Daha önce bağışık olan kişilerin kan bankamıza gelerek bağışta bulunmaları hastalıkla mücadele adına önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.
Kılavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BUÜ Tıp Fakültesi Hastanemiz bünyesindeki Dr. Raşit Durusoy Kan Merkezinin, Kovid-19 hastalığını geçiren kişilerden elde edilen plazma ile yeni hastaları tedavi etme izni çıktı. Daha önce bağışık olan kişilerin kan bankamıza gelerek bağışta bulunmaları hastalıkla mücadele adına önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Uludağ Üniversitesi, Saim Kılavuz, Bursa, Sağlık