Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Sağlık ››BUÜ Tıp Fakültesi ve Bursasporlu futbolculardan #EvdeKalBursa videosu - Haberler

BUÜ Tıp Fakültesi ve Bursasporlu futbolculardan #EvdeKalBursa videosu

- BUÜ Tıp Fakültesi ve Bursasporlu futbolculardan #EvdeKalBursa videosu Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi yöneticileri, hastane hekimleri, personeli ile Bursasporlu futbolcu ve teknik ekip #EvdeKalBursa çağrısında bulundu.

25.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:46
- BUÜ Tıp Fakültesi ve Bursasporlu futbolculardan #EvdeKalBursa videosu
BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi yöneticileri, hastane hekimleri, personeli ile Bursasporlu futbolcu ve teknik ekip #EvdeKalBursa çağrısında bulundu.
Yaklaşık 4 dakikalık videoda BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, akademisyenler ve idari personel, Bursalı vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu. Videoya "Bizler bu bunalımlı dönemde sizler için çalışıyoruz" diye başlayan Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya, her ihtimale karşı hazırlıklı olduklarının altını çizdi. Vatandaşlardan evde kalmalarını ve kendi olağanüstü hallerini ilan etmelerini isteyen Ekrem Kaya, "Kısa bir zaman için evde kalmak güzeldir ve hayat eve sığar" dedi.
Hastane içerisinde görev yapan diğer anabilim dalları ve poliklinik görevlilerinin evde kal çağrısı yaptığı videoda Bursasporlu futbolcu Selçuk Şahin de yer aldı. Hastanede görev yapan personele seslenen Şahin, "Sizler bizim için hastanedesiniz. Biz de Bursa'nın sağlığı için evde kalıyoruz. Lütfen evde kal" şeklinde konuştu.
Videoya Bursasporlu futbolcular Abdullahi Shehu, Jani Atanasov, Onur Atasayar, Serdar Özkan, Özer Hurmacı ile teknik heyetten isimler de mesajlarıyla destek verdi. Video Bursa Uludağ Üniversitesi'nin Youtube hesabından yayımlandı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da videoyu paylaşarak, Bursalılara daha güzel ve daha sağlıklı yarınlar için evde kalmaları çağrısında bulundu. BUÜ Tıp Fakültesi ve Bursasporlu futbolculardan #EvdeKalBursa videosu

Kaynak: İHA

Etiketler: Uludağ Üniversitesi, Bursa, Sağlık

Haberin Videosu :

BUÜ Tıp Fakültesi ve Bursasporlu futbolculardan #EvdeKalBursa videosu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

22:15: Başkent'te 'korona'ya karşı dua edildi - Haberler 22:14: Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri - Haberler 22:11: Zifte yapışan 1 köpek ve 5 kaplumbağa 2 gün kurtarılmayı bekledi - Haberler 22:08: Bakan Çavuşoğlu: "69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye gönderdik" - Haberler 22:03: Ticaret Odasından sağlık çalışanlarına 50 bin maske - Haberler 21:27: Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız 21:09: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır 20:32: Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı - Haberler 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 19:01: ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor - Haberler 17:46: İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı - Haberler 17:25: Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı - Haberler