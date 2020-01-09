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Buysad'ın ikinci durağı Lezita oldu

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD), ev dışı tüketim sektörünün önemli haklarından biri olan Lezita'ya teknik ziyaret düzenledi.

09.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:33Buysad'ın ikinci durağı Lezita oldu
Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD), ev dışı tüketim sektörünün önemli haklarından biri olan Lezita'ya teknik ziyaret düzenledi.

BUYSAD, düzenlediği teknik geziler ile üyelerinin sektördeki yeni yatırımları ve teknolojileri takip etmelerini hedefliyor. Teknik gezilerde edindikleri bilgiler ile müşteri mönülerini zenginleştiren ve AR-GE çalışmaları için veri toplayan BUYSAD heyeti, ayrıca üretim proseslerinde hazırlama, pişirme, soğutma, tartım, ambalaj ve stoklamanın hangi safhada olduğunu gözlemliyor.

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez ve yönetim kurulu üyeleri, üye firmaların sahipleri ve yöneticileri Lezita'nın 'daki üretim tesisini ziyaret etti. BUYSAD heyetini Lezita'nın üreticisi Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Özdilağırladı. BUYSAD heyetinefirmanın kuruluşu, üretim kapasitesi, iç ve dış pazardaki mevkii, istihdam ve ihracata katkısı hakkında bilgi veren Genel Müdür Özdil, Lezita'nın, 1969 yılından bu yana yem ve tekstil sektöründe faaliyette olan Abalıoğlu Grubu'nun en önemli yapı taşlarından birini oluşturduğunu söyledi.

Mustafa Özdil, 2006 yılında kurulan ve istikrarlı bir şekilde büyüyen Lezita'nın piliç eti pazarında Türkiye'nin ilk 5 firmasından biri, ileri işlenmiş yenilikçi ürünler pazarında ise iki firmadan biri olduğunu söyledi. Modern entegre et tesislerinde piliç eti ve ileri işlenmiş et üretimi yapan firmanın, saatte 25 bin 500, günde ise 400 bin adet piliç işleme kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez de, üyelerini tedarikçi firmalarla ilgili aydınlatmayı amaçlayan teknik gezilerin çok faydalı olduğunu ifade ederek, Lezita'nın modern piliç işleme tesislerine hayran kaldıklarını söyledi. Beyaz etin ev dışı tüketim sektöründe en çok kullanılan gıda hammaddesi olduğuna dikkat çeken Coşkun Dönmez, "Birçok üyemiz beyaz et ihtiyacını başta lezita olmak üzere sektördeki diğer firmalardan karşılıyor. Bu ziyaretimiz ile hem iç, hem dış pazarda etkili bir firmayı yakından tanıma fırsatı bulduk. Tesislerini gezdirerek bizi ağırlayan firma yetkililerine BUYSAD adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kemalpaşa, İzmir, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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