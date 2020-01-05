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Büyücülere satmak için 16 aslanı katledip 8 tanesinin yüz ve pençelerini kestiler

Güney Afrika'da kaçak avcılar 16 aslanı katledip bunlardan sekizinin pençelerini ve yüzlerini kesti. Kaçak avcıların, aslanları, büyücülere satmak için öldürdüğü ortaya çıktı.

05.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:26

Güney Afrika'nın kentinin batısındaki Rustenburg bölgesinde bulunan özel bir hayvanat bahçesinde yaşanan olayda, altısı dişi toplam sekiz aslan, pençeleri ve yüzleri kesik halde bulundu. Kaçak avcıların hedefindeki aslanlardan ikisinin hamile olduğu, ayrıca yeni doğum yapan bir dişi aslanın üç yavrusundan ikisinin de öldürüldüğü bildirildi. toplamda 16 aslanı büyücülere satmak için katletti.

BİR YAVRU KURTULDU

Sadece bir yavrunun kurtulduğu olay, otel sahibinin cuma sabahı aslanların sesini duymayınca bulundukları alanı kontrol etmesiyle ortaya çıktı.

Güney Afrika polisi tarafından paylaşılan görüntülerde aslanların pençeleri ve yüzleri kesik halde yerde yattığı görüldü.

BÜYÜCÜLERE SATMAK İÇİN ÖLDÜRDÜLER

Aslanların dişleri ve pençelerinin geleneksel bir ilaç yapımında kullanılmak için kesildiği bilgisi edinildi. Yerel medyaya bilgi veren polis sözcüsü, olayla ilgili kaçak avcılık soruşturması başlatıldığını söyledi.

Hayvanat bahçesinin hayvanların güvenliği açısından ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Büyücülere satmak için 16 aslanı katledip 8 tanesinin yüz ve pençelerini kestiler

Güney Afrika, Pretoria, Avcılar, Dünya


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