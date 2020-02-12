Haberler » Güncel » 'Büyü kitabı' diye satılmaya çalışılan esere el konuldu - Haber

"Büyü kitabı" diye satılmaya çalışılan esere el konuldu

Mersin'de, 4 bin yıllık olduğu iddia edilen ve "büyü kitabı" diye satılmaya çalışılan metal kaplı kitaba el konuldu, 4 kişi gözaltına alındı.

12.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:38
'de, 4 bin yıllık olduğu iddia edilen ve "büyü kitabı" diye satılmaya çalışılan metal kaplı kitaba el konuldu, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez ilçesi Yenipazar Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kadife beze sarılı, üzerinde insan ve hayvan figürü bulunan metal kaplı ve yaklaşık 14 kilogram ağırlığında kitaba da el konuldu, 4 şüpheli yakalandı.
Tarihi 4 bin yıl önceye uzanan bir "büyü kitabı" olduğu iddiasıyla satılmaya çalışılan kitap, Mersin Müze Müdürlüğündeki uzmanlar tarafından incelenecek.
Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma, Akdeniz, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
12.02.2020 15:09:26