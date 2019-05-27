Büyük Ada Ve Mehtap Turları Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez'in muhteşem atmosferinde güzel bir gün geçirmek isteyen vatandaşlarımıza kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale gelen her hafta sonu Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştireceği 'Körfezde Mehtap Turları ve Büyük Ada'ya Yolculuk' organizasyonları başlıyor.

MÜZİK EŞLİĞİNDE MEHTAP TURU

Mehtap Turları, 07 Haziran ve 31 Ağustos tarihleri arasında Cuma ve Cumartesi günleri yapılacak. Mehtap Turlarının ücretlendirmesi; tam 18 TL, öğrenci ise 12 TL olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da müzik eşliğinde yapılacak olan gezi esnasında dondurma ve çay ikramı da yapılacak. Vatandaşlarımız 0262 339 40 50 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

BÜYÜK ADA'YA YOLCULUK

İstanbul Büyükada turları ise 08 Haziran ve 01 Eylül tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Tam 38 TL, öğrenci ise 33 TL olacak. Darıca'dan binecek yolcular için ücret tarifesi ise tam 22 TL, öğrenci ise 20 TL olacak. Büyük Ada gezisi esnasında da dondurma ve çay ikramı yapılacak.

Kaynak: Bültenler