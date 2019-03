Büyük Arguvan Mitingi Festival Havasında Gerçekleşti

Kaynak: İHA

Arguvan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi yeni dönem Belediye Başkan adayı Mehmet Kızıldaş'ın düzenlediği '"Büyük Arguvan Mitingi' festival havasında geçti.Nazım Hikmet Meydanı'nda düzenlenen programa CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Veli Ağbaba, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları, CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile partililer ve Arguvanlılar katıldı."Bu kalabalık topluluk Arguvan'ın farkını gösteriyor"Programın açılışında konuşan Arguvan Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Kızıldaş, son günlerde ilçede meydana gelen depremleri anımsatarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Belediye olarak depremzedelerin yaralarını sarmak üzere her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Kızıldaş, "Her türlü eksiklerinizi karşılayacağız" dedi."Hiçbir ilçede olmayan kültür kompleksine sahibiz"2014 yılında görev geldiklerinde ne söz verildiyse yüzde seksenini yerine getirdiklerini ifade eden Kızıldaş, "Hazırlattığımız heyelan raporunun ardından, sizlere daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalara başladık. Arguvan'ımıza çok önemli projeleri kazandırdık. Arguvan'ımıza kazandırdığımız kültür kompleksiyle önemli bir eksikliği giderdik. Arguvan'a gelen kişiler nerede kalacağız diye düşünüyorken, bugün Dünya Tıp tarihine geçecek kongrelere ev sahipliği yapıyoruz. Böyle organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek Malatya'da başka bir ilçe yok, bu nitelikte bir kompleks sadece Arguvan'da var" ifadelerini kullandı."İlçemizi Arguvanlılara yakışır bir hale getirdik"Arguvan'a kazandırdığımız projeleri anlatmaya başlasak bitiremeyiz diyen Başkan Kızıldaş, "Birkaçına değinecek olursak, Arguvan Ziraat Odasıyla birlikte ilçeye kazandırdığımız selektör makinesi il genelinde hiçbir yerde yok. Kurduğumuz kesimhaneyle hemşerilerimizin daha sağlıklı et yemesini sağladık. Başarıdan başarıya koşan, her yıl final oynayan Arguvan Belediyespor'a kazandırdığımız stadımız var. İlçemizin cadde ve sokaklarını, giriş ve çıkışlarını sizlere yakışır bir hale getirdik. Tüm mahallerimizde bulunan kültür evlerimize, inanç merkezlerimize, tüm muhtarlarımıza ayrım gözetmeksizin eşit hizmet sunduk. Bizim için Alevi'de, Sünni'de, Kürt'te, Türk'te eşit değere sahiptir. Şu anda alanı dolduran kalabalıklara baktığımızda başka partilere oy vermiş kişileri de burada görmek bunun ispatıdır" şeklinde konuştu."Prof. Dr. Sezai Yılmaz müzik Meslek Yüksek Okulunu ilçeye kazandıracağız"Cümlelerini Arguvan'lılara verdiği müjdeyle tamamlayan Başkan Kızıldaş, "Arguvan'ımıza yakışan bir Müzik Meslek Yüksekokulunu, Arguvan'ın yetiştirdiği değerli isim Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile birlikte ilçemize kazandıracağız. Müzik Meslek Yüksekokuluna Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamızın ismini vereceğiz. 31 Mart akşamı Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını hep birlikte burada dalgalandıracağız. Mart'ın sonunda ki baharı hep birlikte yaşayacağız" sözlerini kaydetti."Biliyoruz ki Arguvan bu seçimde de sandıkları patlatacak"CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise Başkan Kızıldaş'ın yaptıklarının ortada olduğunu söyleyerek "Mehmet Kızıldaş'ın seçimi kazandığı bu meydanı dolduran kalabalıktan bile belli. Biliyoruz ki Arguvan sandıkları patlatacak. Sevda, aşk, hasret, barış, özgürlük türkülerimizi hep beraber söylemeye devam edeceğiz" dedi.CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe'de Arguvanlılarla her zaman gurur duyduğunu dile getirerek "İlçenin vizyonu, yüzü, sosyalliği değişti. Bugün çağdaş bir Arguvan var. Sayın Başkanımıza vermiş olduğu bu hizmetlerden olayı teşekkür ediyorum. Daha yapacak çok şeyimiz var diyen başkanımıza eminim ki Arguvan sonuna kadar sahip çıkacaktır. Toplumsal kutuplaşmayı asla bizlerde göremeyeceksiniz. Hepimiz Cumhuriyetimizin temel değerleriyiz. Bizim tek yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Sayın Mehmet Kızıldaş'ı ve kendimi size emanet ediyorum" şeklinde konuştu."Mehmet Kızıldaş, Arguvan'a gelmiş en başarılı belediye başkanıdır"CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise Arguvan'nın güce, baskıya ve zulme karşı dik durmanın adı olduğunu ifade ederek "Arguvan Nazım Hikmet'tir, Deniz Gezmiş'tir, Derviş Muhammet, Aşiki, Aşık Meftunidir. Hiç kuşkusuz Arguvan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kardeşliğimizi, birliğimizi hiçbir zaman bozmayacağız. Mehmet Kızıldaş, Arguvan'a gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanıdır. Türkiye'de Malatya'da göz bebeğimiz, yüz akımızdır. Geçmişi belli, pırıl pırıl biri, kul hakkı yemedi, belediyenin parasını çar çur etmedi. Bundan sonra da sizlere hizmet için canla başla çalışmaya devam edeceğini biliyorum" dedi.Daha sonra söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ise yağan yağmura rağmen alanı terk etmeyen Arguvanlılara teşekkür ederek "Yağmur iyinin de üstüne yağar kötünün de üstüne, onu rahmet haline dönüştüren cevherin kendisidir. Sizin cevherinizdir. Aşkın ve umudun yenildiği hiçbir zaman görülmemiştir. O yüzdendir ki her şeye ve her koşula rağmen biz kazanacağız" ifadelerine yer verdi.Konuşmasında isim vermeden DSP'yi eleştiren Özkan, "Bizim bahçemizden, bizim topraklarımızdan beslendiğini söylüyorlar ancak bizimle hiç alakası yok. Dönen dönsün yolundan, biz dönmeyiz. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz büyük özgürlük mücadelesi, biz özgürlük kazansın diye mücadele ediyoruz. Bizim davamızda kine, nefrete, kavgaya, düşmanlığa yer yok. Biz geçmişe, bugüne ve geleceğe sahibiz. Biz barış, kardeşlik, sevgi, huzur, bolluk ve refah istiyoruz. Biz birlik içinde bu karanlık günlerin sonunu getireceğiz" diye konuştu.Arguvan'da yaşanan depremler için geçmiş olsun dileklerini de sunan Özkan, 1999 yılında İstanbul'da yaşanan depremde şahit olduğu bir anısını aktararak, "Deprem bölgesi olan Sakarya'da incelemelerde bulunduğumuz sırada dizlerini döverek ben yaptım, benim yüzümden oldu diyen bir amcayı gördük. Dört katlı bir ev yıkılmış. Üç oğlu, gelinleri, torunları tüm ailesini kaybetmişti o amca. Ben inşaat ustasıyım, evi yaparken betonunu, demirini fazla koydum nasıl böyle oldu anlamadım dediği sırada incelemelerde bulunduk. İnceleme sonunda evin yapımı sırasında etriye kullanılmadığı tespit edildi. Ev, etriye olmadığı için yıkılmıştı. Etriye'nin, kolonları sağlamlaştıran bir tel olduğunu bizde orada öğrendik. İşte biz Türkiye'nin etriyesiyiz. Kimse bizi bölemez, yıkamaz. Biz her sorunu aşarak, her sorunu çözerek çok güzel bir geleceğe ulaşacağız. Biz 82 milyonluk bir etriyeyiz. Ne kadar tarımımızı, ekonomimizi kötü hale getirirlerse getirsinler güçlü, ayakta duran bir ülke olmayı başaracağız. Kimse bizimle ve beraberliğimizle savaşmaya kalkmasın. Sizden ricam sakın arka bahçelerde yaşayanlara, Truva atlarına teslim olmayın. Arguvan'ı, Türkiye'yi onlara teslim etmeyin. Birden bire ortaya çıkanlar, soruyorum size nerede yetiştirdiler sizi nasıl birden bire ortaya çıktınız, amacınız ne, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Rahmetli Ecevit'in kemiklerini sızlatanlar, Türkiye'ye verdikleri sözlerden geri dönenler ne yapmaya çalışıyorsunuz? Gittiğiniz yol, yol değildir. Bu milleti kandıramazsınız. Bu seçimin sonunda gelecek olan bahar başka partilerin değil hepimizin baharı olacak. Başkanlarımız partili rozetlerini çıkarıp, hizmet rozetlerini takacaklar" Konuşmaların ardından, "Bedenimde Değil, Ruhumda Sızı" türküsüyle gönülleri fed eden, sevilen sanatçı Ender Balkır seslendirdiği türkülerle Büyük Arguvan Mitingine renk kattı. Büyük Arguvan Mitingi'ne katılan coşkulu kalabalık söylenen türkülere eşlik edip, halaylar çekerek doyasıya eğlendi" diye konuştu. - MALATYA