Büyük Aşk Böyle Bitti!

Çok değil daha bir kaç ay önce birbirlerine olan sevgilerini dile getiren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın evlendikleri günden itibaren yolculukları...

Şeyma Subaşı Boşanma kararı aldığı Eşi Acun Ilıcalı'yla alakalı ilk anısını böyle paylaşmıştı. Şeyma Subaşı "Acun bana, 'Üniversiteye gelip ben seni kazandım, Var mısın Yok musun'a geldin, sen beni kazandın"

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'nın "şanslısın" paylaşımına Acun'un "Senin gibi" yorumunu yapması...

Acun'un sana çok aşık olduğunu düşünüyor musun?

Acun bana çok âşık. Çok çok âşık.

Acun Seni kıskanıyor mu?

İşle alakalı mı? Bence gurur duyuyor. Acun gerçekten çok özel biri. Hiçbir kıskançlık duygusu olmayan, insanları hep teşvik eden biri. Benim gelişmem, kendi başıma bir şeyler yapmam onu ancak mutlu eder.

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'nı kıskanıyor musunuz? sorusuna ise, "Kıskanıyorum tabiki. Bazen de çok kıskanıyorum. Hani rahatsız da ederim kendisini öyle durumlarda.