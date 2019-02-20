Büyük Birlik Partisi Sakarya Arifiye Belediye Başkan Adayı Hakan Yazıcı Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Büyük Birlik Partisi Sakarya Arifiye Belediye Başkan adayı Hakan Yazıcı oldu. Peki, Sakarya Arifiye Belediye Başkan adayı olan Hakan Yazıcı kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Hakan Yazıcı hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN HAKAN YAZICI KİMDİR?

14 Temmuz 1973'te babası Sağlık Memuru Turgut Yazıcı ve annesi Ebe-hemşire Raciye Yazıcı'nın memuriyeti dolayısıyla bulundukları Van ilinin Muradiye ilçesinde doğdu. 1980 yılındaArtvin'in merkez ilçesine taşındı ve ilköğretime başladı. İlköğretimde Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu'nda, orta öğretimini Arifiye Öğretmen Lisesi'nde öğrenci oldu. Arifiye Doğanspor'da futbol oynadı. Sonraki yıllarda PTT Spor ve Türk Telekomspor'da oyuncu olarak devam etti. 1997 yılında eğitimine devam etme kararı alarak Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne girdi ve 2001 yılında mezun oldu.

Sakarya Arifiye Belediye Başkan Adayı Hakan Yazıcı

TEKNİK DİREKTÖRLÜK DE YAPTI

2001'de ticarete başladı. Evli ve iki çocuk sahibidir.Son beş yılda spor organizasyonlarına destek oldu. Spor okulları açtı ve minik ve çocuk yaş kategorilerinde futbol eğitimi verdi. As Arifiyespor, Aşağı Kirazca Spor ve Sapancaspor futbol takımlarında teknik direktörlük yaptı. Hakan Yazıcı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nden Sakarya İli, Arifiye İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.