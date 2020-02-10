Büyük Birlik Partisi Sulusaray 7. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

Sulusaray
ilçesinde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katılımı ile Sulusaray 7. İlçe Olağan Kongresi ve yeni İlçe Başkanlığı binasının açılışı gerçekleştirildi.
İlçede bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede, 40 delegenin 39'unun oyunu alan Faruk Yorgun, Büyük Birlik Partisi Sulusaray İlçe Başkanlığına seçildi.
Seçimin ardından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yeni Sulusaray Büyük Birlik Partisi binasının açılışını gerçekleştirdi.
Kongreye, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çıtak, Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk, AK Parti Sulusaray İlçe Başkanı Bahattin Uygun, Büyük Birlik Partisi Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar, Sulusaray Milliyetçi Hareket Partisi Sulusaray İlçe Başkanı Mehmet Akif Öz, Sulusaray Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hikmet Soylu, Büyük Birlik Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Hasan Akıncıoğlu, Büyük Birlik Partisi Yıldızeli İlçe Başkanı İbrahim Ulutaş ile çok sayıda davetli katıldı.