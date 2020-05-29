Büyük Çamlıca Camisi'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi

Korona virüs nedeniyle bir süredir kapalı olan ve yeniden ibadete açılan Büyük Çamlıca Camisi girişinde oluşan kilometrelerce kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

Büyük Çamlıca Camisi'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
29.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:02
Korona virüs nedeniyle bir süredir kapalı olan ve yeniden ibadete açılan Büyük Çamlıca Camisi girişinde oluşan kilometrelerce kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir ibadete kapalı olan camiler cuma namazıyla birlikte ibadete yeniden açıldı. Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camisi'ne adeta akın eden vatandaşlar girişte kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Polis ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Cami girişinde oluşan kuyruk drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Çamlıca, Güncel, Haber

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