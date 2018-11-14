Büyük Değişim!

CELAL UMUT EREN
Kaptanlar Mehmet Topal
ve Hasan Ali; takımın kaynaşması, arkadaşlığın artması, birlik ve beraberlik için büyük çaba harcadı. İngiltere
'de dört yıl yöneticilik yapan Selahattin Baki futbol şubesine daha yakın durmaya başladı, Comolli'nin yükü azaldı.
Başkan Ali Koç
ve Semih Özsoy başta olmak üzere yöneticiler oyuncularla daha fazla zaman harcadı, takım içindeki diyaloglar arttı.
Koeman'ın görevi aldıktan sonra takımla olan yakın ilişkisi, birebir iletişimi ve arkadaşça tavırları herkese büyük güven verdi. Fenerbahçe
'de sezon başı yaşanan kabus artık yerini güzel günlere bırakmaya başladı. Sarı-lacivertli takımda, Phillip Cocu
ile gelen tarihi düşüş, Erwin Koeman ile olumlu bir tabloya döndü.
Koeman ile 10 günde 3 maça çıkan Fenerbahçe, lig ve Avrupa
'da, 2 galibiyet 1 beraberlik alarak kabustan uyandı. Saha içi sonuçları kadar saha dışı hamleleri de Fenerbahçe'de etkili oldu.
Ligin 10. haftasında Ankaragücü
'ne 3-1 kaybettikten sonra Phillip Cocu ile yolları ayıran sarı-lacivertlilerde, o günden bu yana geçen 14 günde başta Samandıra
olmak üzere yaşanan değişimler şöyle:
Samandıra Tesisleri'nde futbolcuların kopukluğunun giderilmesi adına hamleler oldu. Başkan Ali Koç'un bizzat sorumluluk verdiği Hasan Ali Kaldırım
, Mehmet Topal ile kaptanlığı alıp, tesisler içerisinde takımın kaynaşması için harekete geçti.
Daha önce İngiltere'de Sheffield United'da 4 yıl yöneticilik yapan Selahattin Baki, futbol şubesiyle daha yakın durmaya başladı. İngiltere'deki tecrübeleri ve yabancı dili sayesinde tüm takımla yakın ilişki kurdu. Damien Comolli tek kalmadı.
Başkan Ali Koç başta olmak üzere Semih Özsoy ve yöneticiler futbol takımıyla daha sık birlikte zaman geçirdi. Galatasaray
derbisi öncesi sürekli olarak tesislerle yakın ilişki kuruldu. Galatasaray deplasmanına Ali Koç takım otobüsüyle gidip, futbolcuları kendisi stada soktu.
Takım içerisinde diyalog arttı. Daha fazla aktivite ve toplantılarla arkadaşlığın gelişmesi sağlandı. Maç öncesi konuşmaları bizzat futbolcular yapmaya başladı.
Erwin Koeman'ın görevi aldıktan sonra takımla olan yakın ilişkisi, birebir iletişimi ve arkadaşça tavırları herkesin hoşuna gitti, saygı edindi.
İngiltere,Ali Koç,Fenerbahçe
14 Kasım 2018 Çarşamba 08:30