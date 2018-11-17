17 Kasım 2018, 15:43
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Büyük Erkekler 3.grup Ferdi Boks Şampiyonası Sona Erdi

Büyük Erkekler 3.grup Ferdi Boks Şampiyonası Sona Erdi

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen Türkiye Boks Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, Büyük Erkekler 3.grup Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası müsabakaları sona erdi.

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen Türkiye Boks Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan, Büyük Erkekler 3.grup Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası müsabakaları sona erdi.

Ağrı'da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası 3. Grup Müsabakaları, yapılan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

2 bin 500 kişilik Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 24 ilden 87 sporcu katıldı. Müsabakaların son gününde, erkekler 46-49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 ve artı 91 kiloda final karşılaşmaları yapıldı.

Şampiyonanın ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporculara madalya verildi.

Organizasyonda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

46-49 kilo; 1. Tolgahan Öztürk/ 2. Ramazan Özbuğanlı

52 kiloda; 1. Cem Gün/ 2. Ömer Ay

56 kiloda; 1. Ali İhsan Alagas/ 2. Savaş Ürgün/ 3. Ersin Kartal- Muhammet Ersin Emir

60 kiloda; 1. Hakan Doğan/ 2. Burak Yücel/ 3. Cumali Aziz- Adem Kartal

64 kiloda; 1. Muhammet Gültekin/ 2. Orhan Yıldırım/ 3. Ali Rıza Aysın- İbrahim Hakkı Gezer

69 kiloda; 1.Rahman Aydın/ 2. Hakan Tosun/ 3. Baycan Tuncer- Muhammet Kaya

75 kiloda; 1. Serhat Güler/ 2. Mert Kemal Ergün/ 3. İlyas Tekin- Batuhan Kılıç

81 kiloda; 1.Bayram Malkan/ 2. Aşık Sözügüzel/ 3. Mehmet Aktaş-Royal Mamadlı

91 kiloda; 1. Yetiş Kaya/ 2. Emir Kara/ 3. Brader Koyun- Adem Koç

+91 kiloda; Eren Uzun/ 2. Kemal Şen/ 3. Önder Nuri Malkoç-Ensar Çolak - AĞRI Türkiye,Ağrı
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:43



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