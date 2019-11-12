Haberler » Spor » Büyük Erkekler Grekoromen Süper Lig maçları başladı - Spor

Büyük Erkekler Grekoromen Süper Lig maçları başladı

Türkiye Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Süper Ligi maçları başladı.

12.11.2019 15:47 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:52Büyük Erkekler Grekoromen Süper Lig maçları başladı
Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Süper Ligi maçları başladı. Ankara Taha Akgül Salonu'nda 3 gün devam edecek müsabakalara geçen yılın şampiyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün yanı sıra 11 takım katılacak.

Güreşte sezonun şampiyonu Ankara'da belli olacak. Türkiye Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Süper Ligi finalleri bugün başladı. 14 Kasım'a kadar sürecek müsabakalarda İstanbul BBSK'nın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye, Rize Çaykur, Konya Büyükşehir Belediye, İstanbul Sancaktepe Belediye, Ankara EGO, Sivas Zara, İzmir Büyükşehir Belediye, Ankara ASKİ, Kayseri Şeker, İstanbul Kasımpaşa, Konya Selçuklu Belediye gibi takımlar katılıyor. Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılacak mücadelelerde İstanbul BBSK'nın şampiyon güreşçileri Cenk İldem ve Metehan Başar ile birlikte Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'ye madalya kazandırmış milli güreşçiler de mindere çıkacak. Finallerin sonunda Türkiye şampiyonu ve 1. Lig'e düşecek takımlar belli olacak.

Geçen yıl Türkiye Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Süper Lig şampiyonluğunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kazanmıştı. - İSTANBUL

Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
17:47 5 Süper Lig takımı PFDK'ya sevk edildi
17:48 Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
17:48 Amatör maçta kavga çıktı! 9 oyuncuya seyirden yasaklama tedbiri...
17:40 Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
17:34 Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
17:48 Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
17:10 Sakat olan Falcao paylaşım yaptı! İdmanlara başladı
16:35 Kosova'da Vedat Muriqi şoku! Sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı
15:33 Fenerbahçe'den Ahmed Kutucu harekatı
15:05 Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a geçmiş olsun mesajı
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 17:55:33