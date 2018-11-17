Türkiye
Boks Federasyonunca Ağrı
'da düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası 3. Grup müsabakaları sona erdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Spor Salonu'nda 24 ilden 87 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyona, final müsabakalarının ardından tamamlandı.
Şampiyonanın sonunda dereceye giren 36 sporcu, Balıkesir
'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Dereceye giren sporculara madalyaları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Cemil Budak, Türkiye Boks Federasyonu yetkilileri, milli boksör Adem Kılıçcı ile antrenörler tarafından verildi.
Ağrı,Türkiye
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:54