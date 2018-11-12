Büyük faciadan dönüldü...Yakıt yüklü tanker minibüs ile çarpıştı: 2'si çocuk 8 yaralı

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:32



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:32

Büyük faciadan dönüldü...Yakıt yüklü tanker minibüs ile çarpıştı: 2'si çocuk 8 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yakıt yüklü tankerin minibüs ile çarpışması sonucu 2'si çocuk, 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Kısas kırsal Mahallesi yolu girişinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 63 YF 001 plakalı yakıt yükü tanker, 63 AY 966 minibüs ile çarpıştı. Kazada, minibüste ve yakıt yüklü tankerde bulunan aralarından çocuk ve kadınların bulunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ile itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları bölgeden çıkarılarak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.