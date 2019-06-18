18.06.2019 12:25
Haberler»Güncel » Haber

Büyük finalde 6. randevu yarın

Büyük finalde 6. randevu yarın

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında yarın Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. maçında yarın Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek. Anadolu Efes, bu zorlu mücadeleyi kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde büyük heyecan devam ediyor. Seride 3-2'lik üstünlüğü bulunan Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak dev maç saat 20.00'de başlayacak. Anadolu Efes, deplasmanda sarı-lacivertlileri devirmesi durumunda şampiyonluğa ilan edecek. Fenerbahçe ise bu mücadeleyi kazanması halinde seri Sinan Erdem'e taşınacak ve 7. maç cuma günü oynanacak.
Seride oynanan maçlarda sonuçlar Seride dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 56-73 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 101-93 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes: 57-74 Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes: 82-73 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko: 86-76
(İHA)
Kaynak: İHA
Anadolu Efes, Fenerbahçe, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:44 Vali Mustafa Masatlı, "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Ardahan'a gelen öğrencilerle buluştu
12:44 Sakarya Büyükşehir'den trafikte farkındalık çalışması
12:44 Eski Yargıtay üyesi Abdurrahman Kavun'a hapis cezası
12:43 "Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda madalya bekliyoruz" - DÜSSELDORF
12:43 Amcasıyla yaşadığı evde yangın çıkardığı iddiası
12:43 SPOR Michel Platini gözaltına alındı
12:43 İSTANBUL- İMAMOĞLU MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ