Büyük Fiyasko

Fenerbahçe
tarihinin en kötü sezonunu yaşamaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, Akhisarspor deplasmanında büyük bir kriz yaşadı. Ege
ekibine karşı mağlup olan Erwin Koeman ve oyuncuları, 16. sıraya geriledi.
Tarihinin en kötü istatistiklerini elde eden Fenerbahçe, -8 averaja geriledi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'un da gerisine düşen sarı-lacivertliler, 15. haftada sadece 14 puan toplayabildi. Öte yandan rakip filelere de 14 gol atabilen sarı-lacivertli ekip, hem içeride hem de dışarı tel tel döküldü.
Bu sezon deplasmanda yalnızca bir kez kazanabilen Fenerbahçe, üst üste 5 dış saha maçında 3 puan alamadı. Sarı-lacivertliler, dışarıda 3 yenilgi 2 beraberlik gördü. 15 karşılaşmada da 22 gol yiyen Fenerbahçe, başarısızlığına bir başka rakam daha ekledi.
Ege,Fenerbahçe
10 Aralık 2018 Pazartesi 08:23