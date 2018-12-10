10 Aralık 2018, 08:23
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Büyük Fiyasko

Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu yaşamaya devam ediyor...



Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu yaşamaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, Akhisarspor deplasmanında büyük bir kriz yaşadı. Ege ekibine karşı mağlup olan Erwin Koeman ve oyuncuları, 16. sıraya geriledi.

Tarihinin en kötü istatistiklerini elde eden Fenerbahçe, -8 averaja geriledi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da gerisine düşen sarı-lacivertliler, 15. haftada sadece 14 puan toplayabildi. Öte yandan rakip filelere de 14 gol atabilen sarı-lacivertli ekip, hem içeride hem de dışarı tel tel döküldü.

Bu sezon deplasmanda yalnızca bir kez kazanabilen Fenerbahçe, üst üste 5 dış saha maçında 3 puan alamadı. Sarı-lacivertliler, dışarıda 3 yenilgi 2 beraberlik gördü. 15 karşılaşmada da 22 gol yiyen Fenerbahçe, başarısızlığına bir başka rakam daha ekledi.

Ege,Fenerbahçe

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