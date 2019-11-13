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'Büyük göç' belgesel oldu

ATATÜRK Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatılmasının ardından 'Büyük Göç' olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci belgesel oldu.

13.11.2019 14:31 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:31'Büyük göç' belgesel oldu
ATATÜRK Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatılmasının ardından 'Büyük Göç' olarak adlandırılan Havalimanı'na taşınma süreci belgesel oldu.  Belgesel, 45 saat olarak planlanan ancak 33 saatte tamamlanan taşınmanın her anına ışık tutuyor.

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden olan İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan'da gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma sürecini filme aldı. İGA'dan yapılan açıklamaya göre 17 dakikalık belgesel filmin, sosyal medya platformları üzerinden yayımlandığı bildirildi. Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasını konu alan belgesel filmde, hem taşınmanın arka planındaki çalışmalar gözler önüne seriliyor hem de zamana karşı yürütülen süreç anlatılıyor.

HAVACILIK TARİHİNİN EN BÜYÜK LOJİSTİK OPERASYONU

Belgesel, 'Büyük Göç'ün arka planında hangi çalışmaların yapıldığına ışık tutuyor. Filmde ayrıca rekor sürede gerçekleştirilen taşınmada görev alanların emeği yansıtılıyor. Atatürk Havalimanı'nın 86 yıllık işlevini tamamlaması sonrası İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin aktarıldığı belgeselde, yüzlerce uçak ve apronda kullanılan aracın, tonlarca malzemenin taşınması sürecinde zamana karşı önemli bir yarış ortaya konuyor. Türkçe seslendirmesi Uğur Taşdemir tarafından yapılan, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan belgesel İGA'nın sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

45 SAAT OLARAK PLANLANDI 33 SAATTE TAMAMLANDI

5 ve 6 Nisan tarihlerinde gerçekleşen 'Büyük Göç' kapsamında Atatürk Havalimanı, 45 saat için planlanan ancak 33 saatte rekor sayılan bir lojistik operasyon süreciyle İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde taşınmıştı.


- İstanbul

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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