Haberler » Güncel » 'Büyük Gözaltı' oyunu 10 Aralık'ta sahnede - Haber

"Büyük Gözaltı" oyunu 10 Aralık'ta sahnede

Taner Barlas'ın kurguladığı, Rutkay Aziz'in yönettiği ve iki usta tiyatrocunun rol aldığı "Büyük Gözaltı" (1984) oyunu, 10 Aralık Salı günü Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

08.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:38
Taner Barlas'ın kurguladığı, Rutkay Aziz'in yönettiği ve iki usta tiyatrocunun rol aldığı "Büyük Gözaltı" ( ) oyunu, 10 Salı günü Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.
İngiliz yazar George Orwell'in romanı 1984'ten, Robert Owens, Wilton E. Hall ve William A. Miles'ın uyarladığı oyunda, sahnede Rutkay Aziz ve Taner Barlas'a, Ekin Aksu, Özcan Alpar, Levent Yılmaz, Aytaç Öztuna, Hüseyin Uçurtma ve Hüseyin Demir eşlik ediyor.
George Orwell'in distopyasını ve buna rağmen sahip olduğu umudu tiyatro izleyicisiyle buluşturan "Büyük Gözaltı" (1984), romanda sergilenen ve adeta bir "büyük gözaltı" olan toplum düzenini sahneye taşıyor.
Dekor ve kostüm tasarımını Metin Deniz'in yaptığı oyunun müzikleri Cahit Berkay'a ait. Andaç Sayın'ın reji asistanı olduğu oyunda ışık tasarımını Mahmut Özdemir yaptı.

Taner Barlas, Aralık, 1984, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:00 Mardin AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı - Haber
14:57 Türkiye'de protez bacaklarına kavuşan Suriyeli Maya, okuluna yürüyerek gidiyor (1) - Haber
14:57 DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Haber
14:57 Bebeklerle değil arabalarla oynuyordu; hayallerinin peşinde koşuyor - Haber
14:55 Valilik Özel Kalem Müdürünün acı günü - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
11:05 Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü - Haber
10:40 Ünlü youtuber, nadir bulunan hayvanı bulup Bursa'da yaşadığını ispatladı - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
09:56 Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü - Haber
8.12.2019 15:09:53