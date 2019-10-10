Büyük ikramiye 10 milyonu aştı! Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sonuçları 9 Ekim 2019

Milli Piyango İdaresi tarafında 1260. Sayısal Loto çekilişi yapıldı. Dün akşam yapılan çekilişte altı bilen yine olmadı. Devirle birlikte 10.972.110,08 lirayı bulan büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. Sayısal Loto sonuçları 9 Ekim 2019, kazandıran sayılar, Milli Piyango sorgulama ve detaylar haberimizde.

SAYISAL LOTO SAYILARI: 04, 22, 30, 37, 42, 46

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 9 EKİM 2019

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 5 EKİM 2019

Kazandıran numaralar 6, 19, 23, 24, 27 ve 34 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1259. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 9.164.647 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 142 kişi 6.636,55 TL, 4 bilen 8 bin 293 kişi 86,05 TL ve 3 bilen 154 bin 443 kişi ise 12,15 TL ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO'DA İKRAMİYELER NASIL ÖDENİYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..