Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu

Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan çeyrek biletlerden birinin satıldığı İzmir'de de talihli merak konusu oldu.

BİLETİ SATAN BAYİ SEVİNÇLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. İzmir'deki talihliye bileti satan Vedat Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biletinin kendi bayisinden satılmasına çok sevindiğini söyledi.

BAYİİ 3 İLÇEYİ İŞARET ETTİ

Bileti kime sattığını bilmediğini ancak ağırlık olarak Konak, Balçova ve Narlıdere bölgesinde satış yaptığını aktaran Yiğit, "Buradaki vatandaşlara da satmış olabilirim. Çıkan talihlinin iyi günlerde harcamasını isterim. Parasını güzel değerlendirmesini isterim." dedi.

ARKADAŞI 1 RAKAM İLE BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAÇIRMIŞ

Talihliyle karşılaşmak istediğini de dile getiren Yiğit, "Arkadaşlarımdan biri son 1 rakamla kaçırdığını söyledi. Oradan anladım benim bayiden büyük ikramiye satıldığını. Bir numara ile kaçıran da geldi. Mutlu oldum. Senelerdir bu işin peşinde koşuyoruz." diye konuştu.

BURSA'YA ÇIKAN BİLET AVM'DEN SATILMIŞ

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi olan 80 milyon lira yılbaşı özel çekilişinde 4 kişinin kazandığı büyük ikramiyede biletlerinden biri Bursa İnegöl'de bulunan bir AVM'den satıldığı öğrenildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde herkes bileti alanı merak ediyor.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇEYREK BİLETE ÇIKTI

Milyonların heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00'da başladı. Milli Piyango Genel İdaresi'nde yapılan çekilişte 80 milyonluk büyük ikramiye 1358490 nolu bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek biletler İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'da satıldı.

AMORTİ RAKAMLARI 4 VE 8 OLDU

Yılın son günü, tüm gözler Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) büyük ikramiye çekilişine çevrildi. 80 milyon liralık dev ikramiye öncesi amorti kazanan numaralar 4 ve 8 olarak belirlendi.

8 MİLYON KAZANAN RAKAMLAR DA BELLİ OLDU

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

1 MİLYON KAZANAN 10 BİLET NUMARASI BELLİ OLDU

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapılan yılbaşı özel çekilişinde 500 adet bin liralık, 200 adet 5 bin liralık, 100 adet 400 liralık ikramiye çekilişlerinin ardından, 10 adet 1 milyon liralık ikramiyelerin çekilişi yapıldı. Çekiliş sonunda, 7635511, 4970823, 6437337, 4812895, 3323655, 2375580, 6728347, 4846075, 9383550 ve 3038866 numaralı biletlere 1 milyon lira ikramiye çıktı.

İŞTE 80 MİLYON TL KAZANDIRAN RAKAMLAR

1-3-5-8-4-9-0

8 MİLYON TL KAZANAN RAKAMLAR

9-9-7-6-2-1-6

AMORTİ KAZANAN RAKAMLAR

4- 8

1 MİLYON KAZANDIRAN NUMARALAR

2375580, 3038866, 3323655, 4812895, 4970823,

4846075, 6437337, 6728347, 7635511, 9383550

436 MİLYON 540 BİN LİRA DAĞITILACAK

2020 Yılbaşı özel çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

SONUÇLAR MİLLİ PİYANGO'NUN SİTESİNDE

Milyonların hayalini süsleyen çekiliş sonuçlarına vatandaşlar Milli Piyango'nun resmi sitesinden ulaşabiliyor. Siteye giren yurttaşlar, bilet numaraları ile sorgulama yaparak kazandıkları ikramiyenin miktarını öğrenebiliyor.