Haberler » Güncel » Büyük ikramiye kazanan 4 talihliden 2'si ikramiyelerini teslim aldı - Haber

Büyük ikramiye kazanan 4 talihliden 2'si ikramiyelerini teslim aldı

MİLLİ Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde çeyrek biletlerine büyük ikramiye isabet eden 4 kişiden 2'si, ikramiyelerini teslim aldı.

02.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:52 Büyük ikramiye kazanan 4 talihliden 2'si ikramiyelerini teslim aldı

MİLLİ Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde çeyrek biletlerine büyük ikramiye isabet eden 4 kişiden 2'si, ikramiyelerini teslim aldı.

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi '1358490' numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ile 80 milyon lira 4'e bölündü. Biletlerin İstanbul, İzmir, ve 'te satıldığı belirlendi.

Talihlilerden Bursa'da yaşayan 45 yaşındaki 3 çocuk babası inşaat işçisi ile Gaziantep'te yaşayan 50 yaşındaki 7 çocuk babası işçi, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne geldi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 talihli adına, çekleri yetkili banka sorumlularına teslim edildi.

Bu arada Gaziantep talihlisinin, dün akşam kahvede oturduğu sırada büyük ikramiyenin kendisine çıktığını öğrendiği ortaya çıktı.



Milli Piyango İdaresi, Gaziantep, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:52   Kadınlar halı dokuyarak aile bütçesine katkı sağlıyor - Haber
15:52   İzmit Belediyesinde 25 personelin sözleşmesinin yenilenmemesine tepki - Haber
15:50   Guatemala Büyükelçisi Barrios, Erdoğan'a güven mektubu sundu - Haber
15:50   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guatemala Büyükelçisini kabul etti - Haber
15:50   FNSS ve ASELSAN'dan zırhlı muharebe araçlarının yenilenmesinde iş birliği - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
13:58   Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi - Haber
13:47   İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı - Haber
2.01.2020 15:59:45