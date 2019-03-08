Yılbaşı Büyük İkramiyesini Kazanan Talihlinin Kaybı 3 Milyon Lira

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 70 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi hala parasını almadı. Talihli ikramiyesini ilk gün alıp parasını altına yatırmış olsaydı 13 kilo 25 gram altın, dolara yatırmış olsaydı 214 bin dolar kara geçecekti.

13 KİLO ALTINDAN OLDU

Milyonların hayalini kurduğu büyük ikramiyenin alınmaması talihliyi her geçen gün biraz daha ekonomik kayba sokuyor. 1 Ocak tarihinde altının gramı 217,80 TL seviyesindeydi. Talihli parasını bu tarihte altına yatırmış olsaydı, 321 kilo 395 gram altın alabilecekti. Altın bugün 227 TL seviyesinde. Bugün altına yatırılsa alınacak altın miktarı 308 kilo 370 gram. Böylece talihli 13 kilo 25 gram altından olmuş oldu. Bunun da parasal karşılığı 2 milyon 956 bin lira.

KAYBI 214 BİN DOLAR

Talihli eğer parasını dolara yatırmış olsaydı 2 Ocak'ta dolar 5,38 TL seviyesindeydi. Dolar bugün 5,47 seviyesinde. Eğer talihli parasını dolara yatırmış olsaydı kazancı 214 bin dolar edecekti. Ancak talihli parasını almadığı için hem 13 kilo altından ve 214 bin dolardan olmuş oldu.