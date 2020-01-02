Büyük ikramiyeyi kazanan Gaziantep ve Bursa'daki talihliler paralarını aldı

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 80 milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. İkramiye isabet eden 1358490 numaralı biletlerin İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul'da satıldığı ortaya çıkmıştı.

7 VE 3 ÇOCUKLU AİLELER KAZANDI

80 milyonluk 4'e bölünen büyük ikramiyeyi kazananlardan Gaziantep ve Bursa İnegöl'deki talihlileri paralarını aldıklarını açıkladı.

İSTANBUL'DA SATILMAYAN BİLETE İSABET ETTİ

Bursa İnegöl'deki büyük ikramiye kazanan talihlinin 3 çocuklu bir inşaat işçisi olduğu, Gaziantep'teki talihlinin ise 7 çocuklu olduğu bildirdi. İstanbul'daki ikramiyenin satılmayan bilete isabet etti. İzmir'deki talihli ise henüz bilinmiyor.

AMORTİ RAKAMLARI 4 VE 8 OLDU

Yılın son günü, tüm gözler Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) büyük ikramiye çekilişine çevrildi. 80 milyon liralık dev ikramiye öncesi amorti kazanan numaralar 4 ve 8 olarak belirlendi.

8 MİLYON KAZANAN RAKAMLAR DA BELLİ OLDU

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

1 MİLYON KAZANAN 10 BİLET NUMARASI BELLİ OLDU

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapılan yılbaşı özel çekilişinde 500 adet bin liralık, 200 adet 5 bin liralık, 100 adet 400 liralık ikramiye çekilişlerinin ardından, 10 adet 1 milyon liralık ikramiyelerin çekilişi yapıldı. Çekiliş sonunda, 7635511, 4970823, 6437337, 4812895, 3323655, 2375580, 6728347, 4846075, 9383550 ve 3038866 numaralı biletlere 1 milyon lira ikramiye çıktı.

436 MİLYON 540 BİN LİRA DAĞITILACAK

2020 Yılbaşı özel çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

SONUÇLAR MİLLİ PİYANGO'NUN SİTESİNDE

Milyonların hayalini süsleyen çekiliş sonuçlarına vatandaşlar Milli Piyango'nun resmi sitesinden ulaşabiliyor. Siteye giren yurttaşlar, bilet numaraları ile sorgulama yaparak kazandıkları ikramiyenin miktarını öğrenebiliyor.