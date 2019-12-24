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Büyük ikramiyeyi kazandığını sandı, canlı yayında artık işe gelmeyeceğini söyledi

İspanya'da her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen piyango çekilişini sunan bir televizyon muhabiri, büyük ikramiyenin kendisine çıktığını zannedince canlı yayında, artık işe gelmeyeceğini söyledi ancak bilete yalnızca amorti çıktığı anlaşılınca özür diledi.

24.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:25

'da her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen piyango çekilişini sunan bir televizyon muhabiri, büyük ikramiyenin kendisine çıktığını zannedince canlı yayında 'artık işe gelmeyeceğini' söyledi ancak bilete yalnızca amorti çıktığı anlaşılınca özür diledi.

"YARIN İŞE GELMEYECEĞİM"

İspanya'da RTVE televizyonu için muhabirlik yapan Natalia Escudero isimli gazeteci, İspanya'da her yıl düzenlenen çekilişini sunduğu esnada büyük ikramiyenin kendisine çıktığını zannetti. Sonuçlar açıklandığında çığlık atmaya başlayan Escudero, canlı yayında "Yarın işe gelmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

YALNIZCA AMORTİ ÇIKMIŞ

Ancak daha sonra, Escudero'nun biletine büyük ikramiye çıkmadığı ortaya çıktı. Sunucunun biletine çıkan ikramiyenin gerçek tutarının ise 5 bin euro civarında olduğu öğrenildi. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine kendisine 'Yalan söylediği' ve 'Manipülasyon yaptığı' yönünde çok sayıda eleştiri yöneltilen Escudero, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla izleyicilerden özür diledi.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Escudero, 'kişisel nedenler' yüzünden zor birkaç ay geçirdiğini söyledi ve "Vicdanım temiz ve 25 yıllık profesyonel meslek hayatım boyunca titiz ve başarısı kanıtlanmış işlerimle gurur duyuyorum" dedi ve tatile çıkacağını açıkladı.

?Escudero'nun ikramiye sevinci ise sosyal medyada dalga konusu oldu.

Büyük ikramiyeyi kazandığını sandı, canlı yayında artık işe gelmeyeceğini söyledi

İspanya, Noel, Dünya


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