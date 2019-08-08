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Büyük İstanbul Otogarı'nın otopark gişeleri İSPARK'a devredilmek üzere söküldü

Büyük İstanbul Otogarı'nın otopark gişeleri İSPARK'a devredilmek üzere söküldüİSTANBUL - Büyük İstanbul Otogarı'nın otoparkının İSPARK'a devri ile ilgili alınan ihtiyat tedbir kararı, İBB'nin itirazı üzerine kaldırılmıştı.

08.08.2019 18:39
Büyük İstanbul Otogarı'nın otopark gişeleri İSPARK'a devredilmek üzere söküldü
Büyük İstanbul Otogarı'nın otopark gişeleri İSPARK'a devredilmek üzere söküldü
İSTANBUL - Büyük İstanbul Otogarı'nın otoparkının İSPARK'a devri ile ilgili alınan ihtiyat tedbir kararı, İBB'nin itirazı üzerine kaldırılmıştı. Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirilen devirde otogar otoparkının gişeleri İSPARK'a devredilmek üzere söküldü.
Büyük İstanbul Otogarı'nın otoparkının İSPARK'a devri ile ilgili alınan ihtiyat tedbir kararı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin kararı üzerine geçtiğimiz günlerde kaldırılmıştı. Bayrampaşa Kaymakamı ve beraberindeki heyetin de katıldığı devirde otogar otoparklarının gişeleri, yerine gelecek olan İSPARK gişeleri için sökülmeye başlandı. Öte yandan İBB iştiraki olan İSPARK'ın işleteceği otoparkın 25 dakika ücretsiz olan süresi 1 saate çıkarılacak. Gelirinin yüzde 25'i ise belediyeye ödenecek.
"Bize gelen taleple sadece otopark alanlarının teslimi istendi"
Devir işlemi öncesinde açıklamalarda bulunan Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan, "Bir tahliye işlemi gerçekleştiriyoruz. Tahliyede görevli müdür arkadaşlarımız ve emniyetimiz buradalar. Hem belediyemizden, hem de ilgili dernekten kişiler ve yetkilileri buradalar. Bunu gerçekleştiriyoruz. Ülkemiz için hayırlı olsun. Otobüs kısımlarını firma çalıştırmaya devam edecek. Bize gelen taleple sadece otopark alanlarının teslimi istendi. Biz de onları yapıyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Osman Aslan, Bayrampaşa, İstanbul, Genel

Kaynak: İHA

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