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Büyük İstanbul Otogarı'nın otopark gişeleri İSPARK'a devredildi

Büyük İstanbul Otogarı'nın otoparkının İSPARK'a devri ile ilgili alınan ihtiyati tedbir kararı, İBB'nin itirazı üzerine kaldırılmıştı.

08.08.2019 18:55
Büyük İstanbul Otogarı'nın otopark gişeleri İSPARK'a devredildi
Büyük İstanbul Otogarı'nın otoparkının İSPARK'a devri ile ilgili alınan ihtiyati tedbir kararı, İBB'nin itirazı üzerine kaldırılmıştı. Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirilen devirde otogar otoparkının gişeleri İSPARK'a devredilmek üzere söküldü.
Büyük İstanbul Otogarı otoparkının İSPARK'a devri ile ilgili alınan ihtiyati tedbir kararı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kararı üzerine geçtiğimiz günlerde kaldırılmıştı. Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan ve beraberindeki heyetin de katıldığı devirde otogar otoparklarının gişeleri, yerine gelecek olan İSPARK gişeleri için sökülmeye başlandı. Öte yandan İBB iştiraki olan İSPARK'ın işleteceği otoparkın 25 dakika ücretsiz olan süresinin 1 saate çıkarılacağı, gelirinin yüzde 25'inin belediyeye ödeneceği belirtildi.
"BİZE GELEN TALEPLE SADECE OTOPARK ALANLARININ TESLİMİ İSTENDİ" Devir işlemi öncesinde açıklamalarda bulunan Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan, "Bir tahliye işlemi gerçekleştiriyoruz. Tahliyede görevli müdür arkadaşlarımız ve emniyetimiz buradalar. Hem belediyemizden, hem de ilgili dernekten kişiler ve yetkilileri buradalar. Bunu gerçekleştiriyoruz. Ülkemiz için hayırlı olsun. Otobüs kısımlarını firma çalıştırmaya devam edecek. Bize gelen taleple sadece otopark alanlarının teslimi istendi. Biz de onları yapıyoruz" dedi.
(Tunacan Atalay/İHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Osman Aslan, Bayrampaşa, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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