Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 3 İsim Yarı Finalde

Hindistan
'ın başkenti Yeni Delhi
'de düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 3 milli sporcu yarı finale yükseldi.
64 kiloda Sema Çalışkan Avusturalyalı Jessica Messina'yı, 81 kiloda Elif Güneri Polonya
'dan Agata Kaczmarska'yı, +81 kiloda Şennur Demir İtalya
rakibi Flavia Severin'i mağlup ederek yarı finale yükseldi.
48 kiloda Ayşe Çağırır ise, Ukraynalı rakibi Hanna Okhota'ya mağlup olarak şampiyonaya veda etti.
Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları 22-23 Kasım tarihlerinde oynanacak. - İSTANBUL
Hindistan,Yeni Delhi