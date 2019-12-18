Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.
Yapılan müsabakalar sonrasında dereceye giren güreşçiler şöyle:
50 KG
1- Aynur Erge 2- Zehra Demirhan 3- Funda Tükenmez
3-Bedriye Aksu
53 KG
1-Emine Çataloğlu 2-Rahime Arı 3-Fahriye Gök
3-Sıla Aykıl
55 KG
1- Esra Pul 2- Dilan Kaya 3-Elif Yılmaz 3- Gizem Kabak
57 KG
1- Eda Tekin 2- Mehlika Öztürk 3- Alev Toprak
3- Melda Dernekci
59 KG
1- Elif Yanık 2- Aybike Yıldırım 3- Nurife Duman
3- İkranur Akkuş
62 KG
1-Gamze Nur Adakan 2- Cansu Aksoy 3- Hatice Ece Tekin 3- Derya Beyhan
65 KG
1- Aslı Tuğcu 2- Şule Kabak 3- Kezban Akçin
3- Yağmur Çakmak
68 KG
1- Kadriye Aksoy 2- Nesrin Baş 3- Seda Başgül
3- Sevda Sarıgül
72 KG
1- Buse Tosun 2- Vahide Nur Gök 3- Merve Özer
3- Merve Pul
76 KG
1- Ayşegül Özbeğe 2- Elif Nur Yaşar 3- Meryem Yılmaz
3- Sabiha Akyıldız
KULÜPLER SIRALAMASI
1- İstanbul ENKA (225 puan)
2- Yalova Altınova Tersaneler (105 puan)
3- Tokat Turhal Güreş Seveler (82 puan)
4- Burdur Belediye GSK (63 puan)