Haberler » Ekonomi » Büyük Karaçay Barajı su tutmaya başladı - Ekonomi

Büyük Karaçay Barajı su tutmaya başladı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yapımı tamamlanan Büyük Karaçay Barajı su tutmaya başladı.

07.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:41 Büyük Karaçay Barajı su tutmaya başladı
'ın ilçesinde yapımı tamamlanan Büyük Barajı su tutmaya başladı. Son yağan yağmurlarla beraber barajın neredeyse yarısının dolduğu görüldü.

Yapımı uzun süredir devam eden Büyük Karaçay Barajı toplam 400 milyon TL'ye mal oldu

AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Büyük Karaçay Barajının 5 yıldızlı bir proje olduğunu söyledi. Büyük Karaçay Barajının bölgenin Abant Gölü olacağını söyledi.

Büyük Karaçay Barajının çok önemli 5 fonksiyon taşıdığını belirten Yayman, "Baraj sulama sağlayacak, sel ve taşkınları önleyecek, elektrik enerjisi üretecek, Antakya'nın içme suyu ihtiyacını karşılayacak, baraj havzasının bölgeye yeni bir Abant Gölü gibi büyük bir rekreasyon ve destinasyon alanı kazandıracak" dedi.

DSİ Hatay İl Müdürü Mehmet Ekinci, ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu barajın 3.554 hektar tarımsal sulama, 123.000 m/gün içme ve kullanım suyu, yılda 15,15 kw enerji üretiminin yanı sıra taşkın kontrol faydası bulunduğunu kaydetti. - HATAY

Samandağ, Karaçay, Hatay, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:04   Türkiye'de birleşme ve satın almalar 10 yıl seviyelere geriledi - Ekonomi
16:04   Türkiye 2019'da en fazla İtalya'ya fındık sattı - Ekonomi
16:00   Red Bull, Max Verstappen'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı - Ekonomi
15:54   Antalya'da şiddetli yağıştan dolayı tarım arazileri sular altında kaldı - Ekonomi
15:54   Adana Ticaret Borsası - Ekonomi
15:00   Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Gülmez: 2020'de et fiyatları çok yükselecek - Ekonomi
13:34   Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin '41 Kart' uygulaması 30 bin ailenin dermanı oldu - Ekonomi
12:55   IKEA, dolabın altında kalarak ölen iki yaşındaki çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödeyecek - Ekonomi
12:07   Yerli otomobil iki mahalleyi uçurdu! Arazilerine değer biçemiyorlar - Ekonomi
12:03   Yerli otomobil için aylık 4 bin 500 lira bursla doktoralı mühendisler yetiştirilecek! - Ekonomi
7.01.2020 16:08:17