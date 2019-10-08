Haberler » Güncel » Büyük kaya parçası aracın üzerine düştü, sürücü ölümden döndü

Büyük kaya parçası aracın üzerine düştü, sürücü ölümden döndü

Büyük kaya parçası aracın üzerine düştü, sürücü ölümden döndüÇin, (DHA)- Çin'de dağ yolunda giden otomobilin üzerine büyük bir kaya parçası düştü.

08.10.2019 11:57
Büyük kaya parçası aracın üzerine düştü, sürücü ölümden döndü
Çin, (DHA)- Çin'de dağ yolunda giden otomobilin üzerine büyük bir kaya parçası düştü. Tavanı tamamen ezilen otomobilin sürücüsü, şans eseri ölümden kurtuldu. O anlar saniye saniye arkadaki aracın kamerasına yansıdı.
Çin'in Yunnan bölgesideki Lishui kenti yakınlarında bulunan bir dağ yolunda ilerleyen bir otomobilin üzerine büyük bir kaya parçası düştü. Arkadaki aracın kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kayanın sertçe otomobilin tavına düştüğü ve tavanın tamamen ezildiği, o sırada şok geçiren sürücünün ise etrafına bakındığı görüldü.
Yerel medya, sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğunu, yetkililerin ise dağ yolunda güvenlik önlemleri için inceleme başlattığını duyurdu.
Büyük kaya parçası aracın üzerine düştü, sürücü ölümden döndü

Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:39 Yabancı kadınları fuhuşa zorlayanlara operasyon: 9 gözaltı
15:39 Yargıtay'dan dönen ahmet ve mehmet altan'ın da yargılandığı fetö medya yapılanması davası başladı...
15:39 Başkan Yılmaz'dan Yüksel'e hayırlı olsun ziyareti
15:39 Zeytinyağındaki kalite, üreticiyi sevindirdi
15:38 Son Dakika: Rusya ve Türkiye yerli para birimlerinin kullanılması yönünde anlaşma imzaladı
15:38 İnebolu'da trafik kazası: 2 yaralı
15:38 Bu çarşıda tarihi biriktiriyorlar