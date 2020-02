Büyük Kudüs Mitingi Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştirildi

Büyük Kudüs Mitingi, Saadet Partisi'nin çağrısı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Yenikapı Meydanı'nda yapıldı.Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, mitingde yaptığı konuşmada, Kudüs'ün statüsünün değişmesine İslam coğrafyasından cılız tepkiler gelmesini eleştirdi. İsrail 'in başat rol oynadığı "Büyük Orta Doğu Projesi"nin kademe kademe örüldüğünü belirten Uysal, "Büyük İsrail devleti tezi komplo teorilerinden çıkarak tarihin sayfalarına adım adım geçmektedir. Batı'dan yükselen birkaç cılız sesle canımızı yakan, hüznümüze hüzün katan maalesef İslam dünyasının sessizliğidir. Hatta Arap dünyasından ABD'nin işgali meşrulaştırma planına destek veren açıklamalardır." dedi.HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ise İslam coğrafyasındaki ayrışmanın Kudüs'e sahip çıkılmasının önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayarak, " Filistin ümmetin meselesidir. Türkler, Araplar, Kürtler bütün farklılıklarımız ve renklerimizle bir araya gelirsek dünyaya huzur ve mutluluğu getirmiş olacağız." diye konuştu."Filistin fiilen bir açık hava hapishanesine dönüştürülmek isteniyor"Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Kudüs'ün statüsü ve Filistin'in devlet olarak tanınması için uluslararası toplumun harekete geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:"Trump ve Netanyahu, sözde barış planını ilan ederken, sadece Filistin'e değil sadece Kudüs'e değil, bütün bir insanlığa savaş ilan etmişlerdir. Bu sözde barış planıyla, Kudüs İsrail'in başkenti ilan ediliyor. Abu Dis denilen bir yeri de Filistin'e başkent yapıyorlar. Biz bunu kabul eder miyiz? Bilsinler ki Kudüs planı asla kabul edilmeyecektir. Bu planda deniyor ki, dış güvenlik İsrail'e ait olacak, iç güvenlik Filistin'e ait olacak. Filistin'in bütün kara ve hava denetimleri İsrail denetiminde olacak. Filistin fiilen bir açık hava hapishanesine dönüştürülmek isteniyor. Buna karşı çıkacağız. Bu planla ayrıca, Filistinlilerin topraklarına geri dönmesi yasaklanıyor. Bunun karşılığında 50 milyar dolarlık bir rüşvet veriliyor. Bizim kardeşlerimiz bunu asla kabul etmeyeceklerdir."Mitingde bir konuşma yapan Hamas'ın Kudüs sorumlusu Musa Akkari ise meydanda toplanan kalabalığın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Ben bu meydanda zafer coşkusu görüyorum. Filistin'in büyük bir umudu var. Ne mutlu size, Filistin ile Kudüs ile birliktesiniz. Komutanı Hazreti Muhammed olan ümmet asla yenilmez, asla teslim olmaz. Bugün burada tarihe not düşüyoruz. Burada asrın utanç planına dur demeye geldik." ifadesini kullandı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da ABD ve İsrail tarafından açıklanan planı eleştirerek, şunları kaydetti:"Bu plan açıklanır açıklanmaz sadece Filistinliler de değil, İsraillilerin bir kısmı da bu plana karşı çıktı. Barış içinde bir arada yaşamak için bu planın ne büyük riskler içerdiği ortadadır. Bu manada omuz omuza bir arada olduğumuzu, 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak süreci takip edeceğimizi, İstanbul halkı olarak da bu duyarlılığın en önemli merkezi olacağımızı buradan duyuruyor, süreci kınıyor, Filistin halkının her zaman yanında olacağımızı paylaşıyorum."Miting, konuşmaların ardından sona erdi.Mitingden notlarYenikapı Meydanı'ndaki mitinge gelen vatandaşlar, güvenlik noktalarından polis tarafından aranarak alana alındı.Ellerinde Filistin ve Türkiye bayrağı bulunan vatandaşlar, "Kudüs bizimdir, bizim kalacak", "Katil ABD Orta Doğu'dan defol" şeklinde sloganlar attı.Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim'in açılış konuşmasıyla başlayan mitingde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da birer konuşma yaptı.