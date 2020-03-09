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Büyük kurultay öncesinde CHP Parti Meclisi son kez toplanıyor

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında 12 Mart'ta parti genel merkezinde toplanacak.

09.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:30
Büyük kurultay öncesinde CHP Parti Meclisi son kez toplanıyor
CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında 12 Mart'ta parti genel merkezinde toplanacak.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi, Ekonomi
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